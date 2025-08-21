Gestul tulburător făcut de tatăl Giorgianei, înainte ca tânăra să se sinucidă, alături de iubit: ”Tati i-a zis...”

Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului de pe A1! Moartea Georgianei și a lui Cătălin a șocat o țară întreagă. Cei doi și-au pus capăt zilelor, iar familiile au ieșit public și au vorbit despre tragedie. Află, în articol, ce gest a făcut tatăl adolescentei, înainte ca aceasta să se sinucidă!

Marți, 19 august 2025, Cătălin (19 ani) și Georgiana (14 ani) și-au încheiat socotelile cu viața într-un mod tragic. S-au dus pe marginea autostrăzii A1, București-Ploiești, la kilometrul 41, au așteptat să vadă un vehicul de tonaj mare și s-au aruncat îmbrățișați direct în fața unui TIR. Șoferul a încercat să evite impactul, însă nu a mai avut timp. La scurt timp după accident, au ieșit la iveală mai multe detalii tulburătoare despre cei doi tineri.

Ce gest a făcut tatăl Georgianei înainte de tragedie

De teamă că nu își pot duce mai departe povestea de dragoste, Georgiana și Cătălin au decis să își pună capăt zilelor. La scurt timp după tragedie, familiile celor doi tineri au făcut mărturisiri tulburătoare.

Sora adolescentei a declarat că, înainte ca Georgiana să recurgă la gestul extrem, tatăl său i-a lăsat o sumă de bani și a rugat-o să nu plece de acasă. Atunci, tânăra nu a dat semne că urmează să își pună capăt zilelor, ci chiar și-a îmbrățișat părintele și i-a spus că îl iubește.

„A intrat tata în cameră, i-a lăsat bani și după a pupat-o și l-a luat în brațe și l-a pupat și ea, i-a zis: ‘Tati, te iubesc’, iar tati i-a zis să nu plece”, a spus sora fetei pentru RomâniaTV.net.

Încă din luna aprilie, cei doi adolescenți trăiau o poveste de iubire interzisă. El avea 19 ani, iar ea 14, diferență de vârstă care nu ar fi fost acceptată de către părinții lor. De când autoritățile au aflat de povestea lor de iubire, Cătălin fusese pus sub acuzație pentru că întreținuse relații intime cu un minor, ceea ce i-a speriat pe cei doi și mai tare.

„Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”, a spus mama fetei.

