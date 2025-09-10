Lino Golden, mesaj plin de înțelepciune după ce s-a dus la mormântul tatălui său: „Când te trezești nemulțumit...”

Atunci când simte și când își dorește câteva momente de liniște și introspecție, Lino Golden merge la mormântul tatălui său. Recent, artistul a mers la cimitir ca să-i aprindă o lumânare părintelui decedat, de acolo de unde a transmis un mesaj emoționant și plin e înțelepciune.

În urmă cu ceva timp, Lino Golden a vorbit despre despărțirea de părintele său. Artistul și-a pierdut tatăl când avea 17 ani. Totul a pornit de la o banală inflamație a apendicului. Afecțiunea a fost ignotată timp de mai mulți ani, motiv pentru care s-a transformat într-o peritonită. Boala i-a fost fatală.

Lino Golden, mesaj emoționant de la mormântul tatălui său

Într-o zi, tatăl artistului a căzut la podea inconștient. Din fericire, echipa de salvatori a ajuns la timp, iar bărbatul a fost operat de urgență, însă o serie de probleme medicale au apărut după. Din cauza lipsei de oxigen, acesta a dezvoltat un sindrom foarte rar, un fel de amnezie cu Alzheimer. Lino Golden își aduce aminte că timp de 3 ani nu și-a mai recunoscut părintele. Din cauza bolii, bărbatul abia își mai amintea cine este, că are un fiu, o soție, o familie.

„A stat inconştient şi în moarte clinică prea mult timp ca să i se oxigeneze creierul şi a dezvoltat un sindrom foarte rar. E un fel de amnezie cu Alzheimer. Ţinea minte amintiri din 1975, dar dacă vorbea cu mine acum, în cinci minute uita. Prima oară când a căzut, eu eram încă în Braşov. M-a sunat maică-mea şi mi-a spus că tata a căzut şi e la spital, se operează. Eu atunci aveam 14-15 ani. Nu am apucat să vorbesc cu el, era deja inconştient, era la Urgenţe. Cei de la salvare l-au luat inconştient, nu respira. L-a salvat vecinul meu Bogdan, fiind medic. Eu nu am fost suficient de puternic la vârsta aia, ca să pot să îl văd. Cred că m-a protejat şi maică-mea. Sunt un om sensibil, eram un copil şi mai sensibil. După a venit acasă şi a venit fix în starea aia în care nu mai era el. Era alt om. De la omul ăla vulcanic, în vână, a ajuns un om molâu cu creierul varză şi cu gesturile de nu puteam să mă uit la el, că îmi venea să plâng”, a spus Lino Golden în podcastul lui Bursucu.

”Aici se termină tot”

Timp de 3 ani, Lino Golden a privit neputincios cum tatăl lui se transformă din ce în ce mai rău, dar și cum stare sa de sănătate se degrada de la o zi la alta. Veste că tatăl lui s-a stins din viață i-a marcat viața. Atunci a fost momentul în care s-a dezlănțuit și a avut o criză de isterie.

”Am primit un telefon şi o prietenă de-a mamei mi-a spus că tata a murit. M-am trântit pe jos şi am început să urlu. Am avut o criză de isterie, nu ştiam cum să reacţionez la un apel de genul, mai ales la 17 ani. M-am dus în apartamentul în care stătea şi eu încercam să par bărbat, nu am schiţat nimic. Nici nu am plâns. Până a doua zi la înmormântare. Acolo creed că era să leşin de 3 ori. Dar în ziua aia cred că am încercat să fiu bărbat pentru mama. O vedeam că e distrusă, albă la faţă.”, şi-a continuat Lino Golden confesiunea emoţionantă.

De atunci și până acum, Lino Golden s-a resemnat cu gândul că nu își va mai vedea părintele niciodată. Artistul este conștient că nimeni și nimic nu îi va putea alina dorul de tatăl lui, însă – de fiecare dată când are ocazia – acesta merge la mormântul lui. Recent, a distribuit pe o rețea de socializare mai multe imagini din cimitirul unde tatăl lui își doarme somnul de veci, iar la final a simțit nevoia să le transmită prietenilor virtuali un mesaj plin de înțelepciune.