Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa

De: Anghel Ion 11/09/2025 | 20:37
Charlie Kirk, cu puțin timp înainte de a fi asasinat. Sursa: Profimedia

Coincidență ciudată în cazul asasinării activistului Charlie Kirk, care la ultimele întrebări din prelegerea susținută la Universitatea Utah Valley ar fi dat răspunsuri legate de crimele comise prin intermediul armelor de foc.

Activistul și-a început relaxat discursul conservator, fiind dornic să împărtășească ideile sale cu audiența. Având un tricou alb pe care scria „Libertate”, Charlie a fost deschis întrebărilor venite din public.

Ultimele întrebări la care Charlie Kirk a răspuns

„Cunoașteți câți americani transgender au fost implicați în comiterea crimelor în masă cu ajutorul armelor în ultimul deceniu?”

În aplauzele publicului, Kirk a răspuns senin.

„Prea mulți”, arată The Independent.

Ultima întrebare adresată, similară cu penultima a fost:

„Știți câți criminali au comis asasinate în masă cu ajutorul armelor în ultimii 10 ani?”

La care Kirk a răspuns:

„Luând sau nu în considerare violențele bandelor infracționale?”

Nu a mai apucat să dezvolte ideea, pentru că a fost împușcat în gât. Asistenții medicali prezenți la eveniment au intervenit în forță, însă nu i-au putut salva viața.

Martorii sunt șocați de eveniment

Ceea ce se presupune că ar fi trebuit să fie un alt eveniment în care Charlie Kirk se contrează cu studenții pe diferite teme, a devenit un moment trist în istoria însângerată a Statelor Unite. Anual, aproape 50.000 de americani mor în incidente armate.

Cei prezenți la eveniment au descris atmosfera de groază prin care au trecut în timpul asasinatului,

„Am auzit o împușcătură puternică, după l-am văzut pe Charlie cum se prăbușește. Panica a cuprins pe toată lumea, astfel că unii au fost efectiv călcați în picioare în încercarea de a se salva. Până să ne dăm seama că doar activistul a fost ținta, am crezut cu toții că urmează un masacru”, a declarat un martor, care nu a dorit să-și confirme identitate.

La auzul veștilor că unul dintre preferații săi a murit asasinat, Donald Trump nu a rămas insensibil.

„Legendarul Charlie Kirk a murit. A fost uriaș prin munca depusă în sprijinul învățării tinerilor adevăratele valori americane. Era iubit și admirat de toată lumea, iar acum nu mai este printre noi. Împreună cu Melania, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate”, a notat Trump pe Truth Social.

FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi extrem de importante

