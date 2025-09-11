FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi extrem de importante

Charlie Kirk a fost omorât în timpul unui evenimiment public la Universitatea Valley din Orem. Considerat cel mai mare susținător al lui Donald Trump, președintele SUA, bărbatul de 31 de ani a fost împușcat mortal de un bărbat din mulțime. În urma verificărilor, autoritățile americane au ajuns la concluzia că trăgătorul s-a aflat la o distanță de aproximativ 130 de metri și ar fi folosit o armă de mare putere.

Miercuri, 10 septembrie, activistul se afla pe scena unui eveniment la Universitatea Utah Valley din Orem, exprimându-și opinia despre recentele acte de violență, inclusiv împușcăturile dintr-o școală creștină din Minnesota de către o persoană care se identifica ca transgender, când a fost împușcat de la o distanță de aproximativ 130 de metri. Împușcăturile reprezintă o escaladare îngrijorătoare a crizei crescânde a violenței politice din SUA.

A fost găsită arma cu care Charlie Kirk a fost împușcat

La o zi distanță, autoritățile americane au anunțat că au fost găsită arma cu care a fost ucis Charlie Kirk, dar și că au intrat în posesia unor imagini cu principalul criminal. Potrivit presei stărine, activistul ar fi fost împușcat cu o pușcă cu lunetă. Arma a fost găsită într-o zonă împădurită unde suspectul ar fi fugit după comiterea asisinatului.

„Am auzit o împușcătură puternică, am văzut o mare cantitate de sânge tâșnind din Charlie, am văzut cum corpul lui s-a dat înapoi și a devenit inert, iar toată lumea s-a aruncat la pământ”, a povestit martorul Justin Hickens.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a modelat conservatorismul generației Z în campusurile universitare prin organizația sa Turning Point USA, folosind retorica despre „putreziciunea liberală” din educație și „marxismul cultural” pentru a mobiliza o generație tânără de susținători ai lui Trump.

În anii ’20, Kirk a devenit una dintre cele mai influente voci din mișcarea Maga și s-a bucurat de o apropiere strânsă de Trump și aliații săi. Era cunoscut și pentru opiniile sale bigote și controversate, cerând interzicerea totală a asistenței medicale pentru persoanele transgender, descriind imigrația din țările musulmane ca „sinucidere civilizațională” și răspândind teorii conspiraționiste despre rezultatele alegerilor din 2020.

După nenorocire, președintele Donald Trump a postat un omagiu pe platforma sa Truth Social. El a scris: „Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu înțelegea sau nu avea sufletul tinerilor din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Melania și eu transmitem condoleanțe frumoasei sale soții Erika și familiei sale. Charlie, te iubim!”

