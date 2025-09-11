Karma sau asasinat? Ce spunea Charlie Kirk despre arme, în 2023: „Un cost de câteva decese prin împușcare”

Cu ceva timp înainte să fie omorât, activistul conservator Charlie Kirk a făcut un comentariu public despre dreptul cetățenilor americani de a deține și purta arme. Cocindență sau nu, cel mai mare susținător al lui Donald Trump a murit după ce a fost împușcat în tipul unui eveniment public la Universitatea Utah Valley

Charlie Kirk a murit miercuri, 10 septembrie 2025, în timp ce ține un discurc la un eveniment public la Utah Valley University. Activistul american a fost împușcat de un individ din mulțime. Cu doar câteva minute înainte să fie ucis, bărbatul vorbise chiar despre atacurile armate din SUA.

Ce spunea Charlie Kirk despre arme, în 2023

La câteva ore după ce Charlie Kirk a fost împușcat mortal la un eveniment universitar din Utah, el a fost transformat într-un martir de extremă dreapta în războiul cultural care face ravagii în SUA. Multe voci și influențatori proeminenți de dreapta au caracterizat rapid uciderea sa, în termeni clari, ca un act de război din partea stângii – și au jurat să răspundă în același mod. Suspectul – și orice informație despre motivațiile sau orientările sale politice – rămânea în libertate și necunoscut.

În timp ce toți cei trei foști președinți în viață au emis declarații referitoare la moartea lui Kirk, condamnând violența politică și făcând apel la calm, introspecție și civilitate, Donald Trump a publicat miercuri seara o declarație video în care afirma că retorica „stângii radicale” era „direct responsabilă pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră”.

Activist de dreapta și cofondator al Turning Point USA, o organizație conservatoare de tineret, Charlie Kirk a contribuit și la mobilizarea tinerilor alegători pro-Trump și a devenit cunoscut datorită punctelor sale de vedere în ceea ce privește controlul armelor, schimbările climatice, chestiuni legale despre comunitatea LGBT sau drepturi civile.

În 2023, Charlie Kirk mărturisea public faptul că decesele anuale provocate prin împușcare ar putea reprezenta o garanție a celui de-al Doilea Amendament al Constituției SUA, care prevede dreptul de a deține și purta arme.

„Merită să avem, din păcate, un cost de câteva decese prin împușcare în fiecare an, pentru ca noi să putem avea cel de-al Doilea Amendament, care ne protejează celelalte drepturi date de Dumnezeu. Acesta este un acord prudent”, a afirmat el pe 5 aprilie 2023, în timpul unei apariții la campusul Awaken Church din Salt Lake City.

