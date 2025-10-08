BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5

Este doliu în lumea muzicală românească! Marius Keseri, membru al trupei Direcția 5, s-a stins din viață. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către colegii de formație, în mediul online. Marius Keseri a fost vreme de 30 de ani alături de trupa Direcția 5.

Marius Keseri s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. De mai bine de 30 de ani, acesta a fost toboșarul trupei Direcția 5, iar trecerea lui în neființă a lăsat un gol uriaș în inimile colegilor. Anunțul trist al decesului a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a formației.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, este anunțul făcut de Direcția 5, în mediul online.

Fanii trupei au luat cu asalt secțiunea de comentarii, toți prezentându-și regretul și condoleanțele. Mesajele au curs în mediul online, mulți arătându-se surprinși de vestea tristă a decesului.

„Dumnezeu să-l odihnească ! Va face mereu parte din familia noastră ! Condoleanțe ! Ne va lipsi!” „Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace! Condoleanțe familiei îndurerate și celor apropiați!” „Nu cred așa ceva! Lumină, multă lumină să îi fie!” „Dumnezeu să îl ierte, iar familiei și trupei putere să treceți această grea despărțire!” „Nu pot sa cred!!! Condoleanțe familiei! Dumnezeu sa te odihnească în pace prietene!”, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje din mediul online.

Marius Keseri, carieră vastă

Călătoria lui Marius Keseri alături de trupa Direcția 5 a început în urmă cu 30 de ani. În anul 1998, după o pauză discografică de patru ani, Direcția 5 a revenit cu un nou sigle, „Altul mai bun”, urmat de albumul „Superstar” în 1999. În această perioadă, formația era compusă din Marian Ionescu (bass), Marius Keseri (tobe), Nicu Damalan (chitară) și Cristi Enache (voce).

De-a lungul timpului, componența trupei s-a mai schimbat, însă Marius Keseri a rămas în poziția de toboșar. Marius Keseri – baterie, a mai făcut parte din trupele Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de sunet, Metrock, Voltaj ’88.

