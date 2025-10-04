Doliu în televiziune! Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă

Este doliu în televiziune! O îndrăgită prezentatoare TV – în vârstă de 29 de ani – a murit după ce a sărit de la etajul 3 al blocului în care locuia, în încercarea de a scăpa de un jaf armat din propria locuință.

La finalul lunii septembrie, Somtochukwu Christelle Maduagwu, în vârstă de 29 de ani, a murit după ce a sărit de la etajul al treilea al complexului Unique Apartments în care locuia, în Nigeria. În noaptea de 30 septembrie, o bandă de 14-15 bărbați înarmați au intrat cu forța în complex și au început să facă prăpăd în jurul lor.

Potrivit poliției locale, jefuitorii au dat buzna în apartamentul prezentatoarei TV, unul dintre puținele locuite din complex. Cuprinsă de panică și frică, în încercarea de a scăpa cu viață, jurnalista a sărit de la balconul locuinței. Din păcate, căderea i-a fost fatală.

Sommie s-a aruncat de la etajul 3 al apartamentului în care locuia

Prezentatoarea TV, cunoscută și sub numele de Sommie, a fost găsită inconștientă de polițiști și transportată de urgență la spital, dar a murit câteva ore mai târziu din cauza rănilor suferite în urma căderii. Poliția a demarat investigații ample pentru a-i găsi pe suspecți și a-i aduce în fața justiției.

„Cu inimile îndurerate, conducerea și personalul ARISE News anunță trecerea în neființă a iubitei noastre colege, prezentatoare de știri, reporteră și producătoare. Ea a murit tragic în primele ore ale zilei de luni, 29 septembrie, în urma unui jaf armat la reședința sa, care este în prezent anchetat de poliție. Ea nu era doar o membră a familiei ARISE News, ci și o voce plină de viață care interacționa cu telespectatorii noștri. Transmitem condoleanțe sincere părinților, fraților și surorilor, familiei extinse, prietenilor și celor dragi ai lui Sommiem în aceste momente incredibil de dificile”, a fost declarația postului TV ARISE News, unde prezentatoarea era angajată.

În afara studiourilor TV, Somtochukwu Christelle Maduagwu era avocată și ambasador. Somtochukwu Christelle Maduagwu s-a născut pe 26 decembrie 1995. Cei care au cunoscut-o spun că era fiica pe care orice părinte visează să o crească: inteligentă, hotărâtă și frumoasă. A urmat studii de drept în Marea Britanie, dar ambițiile ei depășeau cu mult domeniul juridic.

A fost regină a frumuseții, purtându-se cu eleganță oriunde pășea și a fost ambasadoare a turismului pentru Nigeria, fiind tot timpul mândră să-și reprezinte țara în străinătate. În septembrie 2024, s-a alăturat Arise News în Abuja. Jurnalismul era o nouă aventură pentru ea, o șansă de a spune povești, de a-și folosi vocea, de a păși într-un domeniu care cerea curaj. Exact la un an după ce s-a alăturat Arise, a încetat din viață.

