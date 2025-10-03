Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă

Vedeta în ascensiune a industriei de divertisment din Honduras, Jennifer Nicole Rivas, în vârstă de 21 de ani, a fost găsită moartă în casa sa din Tegucigalpa, capitala Hondurasului, America Centrală, miercuri, 1 octombrie 2025. Tâmăra suferea de o afecțiune medicală gravă.

Este doliu în industria media din Honduras! Miercuri, 1 octombrie 2025, Jennifer Nicole Rivas a fost găsită fără viață în propria casă, din Tegucigalpa, capitala Hondurasului. Cu doar o zi înainte de moartea sa, Jennifer a postat pe Instagram o fotografie de pe un teren de pickleball, spunând că se pregătește pentru un meci.

Jennifer Nicole Rivas suferea de o afecțiune medicală gravă

Jennifer Nicole se impusese deja ca un nume popular în industria media din Honduras și se bucura de o comunitate impresionantă de fani pe rețelele de socializare. Pe TikTok, ea avea peste 100.000 de urmăritori, iar pe Instagram ajunsese la 16.000 de urmăritori, unde posta adesea conținut vesel.

Pe lângă faptul că era prezentatoare TV la canalul hondurian CHTV, Jennifer era studentă la jurnalism, actriță de comedie și creatoare de conținut. Potrivit canalului local de știri HCH Televisión Digital, Jennifer Rivas suferea de epilepsie și urma un tratament medicamentos pentru această afecțiune. Familia ei a confirmat că avea o problemă medicală, iar autoritățile au declarat că a murit din cauze naturale.

Vestea morții sale a fost împărtășită pe Instagram de podcastul hondurian El Showsero TV, condus de YouTuber Gazù Bbx. Ei au scris: „Cu profundă tristețe, din partea El Showsero TV și a întregii echipe El Eventazo: Pickle War, plângem pierderea ireparabilă a iubitei noastre participante Jennifer Rivas, din echipa Los del Barrio.

O persoană plină de energie și entuziasm, care a lăsat o amprentă asupra fiecărui moment petrecut împreună. Transmitem condoleanțe sincere familiei, prietenilor și celor dragi în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, păpușă mică, mulțumim că ne-ai făcut să zâmbim la Los Venados 504”.

