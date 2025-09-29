Afacerista „prăduită” de 350.000 €, în mijlocul unui nou scandal! Cel mai cunoscut influencer (+70 de ani) a jignit-o ca la uşa cortului

„Deţinutul poet”, Dănuţ Udilă, care face ravagii pe TikTok în 2025 este protagonistul unui scandal de proporții! Bărbatul și-a înjurat chiriașii ca la ușa cortului și au ajuns în instanță! CANCAN.RO deține toate informațiile despre conflict! De unde a pornit totul, aflați în rândurile de mai jos.

Dănuț Vancică a fost patron al clubului de fotbal Rapid, de altfel și un prieten apropiat al regretatului Fane Spoitoru. Bărbatul în vârstă de 70 de ani este celebru pe TikTok, este invitat deseori în emisiunea lui Dan Diaconescu și are alături o soție frumoasă, mai tânără cu 35 de ani, de meserie…avocat. Poate, poate, soția îl va ajuta în procesul în care este implicat. După ce chiriașii spațiului său și-au cerut anumite drepturi, Udilă s-a înfuriat și a scos „artileria grea”: A folosit limbajul de stradă, amenințări și injurii pentru a-i intimida, dar…s-a ajuns la ordin de protecție!

Dănuţ Udilă, în mijlocul unui scandal de proporții

În urma procesului care a apărut pe portalul instanțelor de judecată se cere un ordin de protecție împotriva lui Dănuț Udilă, care, de altfel, este și admis. Totul a început în urma unei discuții contradictorii între propietar și chiriași. Bărbatul deține două spații într-o clădire: unul la partel, altul la etaj. Cristina Preda și soțul său, cei care au închiriat spațiul de la etaj pentru a-și deschide un amanet, i-au cerut lui bărbatului să pună un contor separat pentru lumină, astfel încât să nu mai plătească factura și pentru spațiul de la parter. De aici…totul a degenerat și s-a ajuns în instanță!

De altfel, victima, Cristina, a mai trecut în anul 2023 printr-o situaţie dificilă, atunci când menajera a plecat din casa ei cu 350.000 €. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

Mai precis, bărbatul, înfuriat la maximum din cauza cererii, a început să îi amenințe atât pe ei, cât și pe fiica lor, dar și pe mama chiriașei. Panicați în urma discuției telefonice aprinse cu reprezentantul partidei romilor, chiriașii au ales să apeleze la ajutorul organelor competente. Așadar, au inițiat o cerere pentru ordin de protecție care a și fost admisă, iar acesta a avut de plată 5.000 de lei daune judiciare, dar și obligația să păstreze o distanță de 200 de metri față de membrii familiei. Cu toate acestea, nemulțumit de soluția judecătorului, Dănuț Vancică a făcut apel (probabil la recomandarea soției avocat).

CITEȘTE ȘI: Florin Salam, încolţit de cămătari a rămas fără Rolls-Royce şi Bentley. Jocurile de noroc l-au ruinat pe „Regele manelelor”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.