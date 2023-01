Cristina Preda, o femeie înstărită din Capitală, susține că a fost jefuită de menajera ei în toamna anului trecut și că nu reușește să intre în posesia bijuteriilor care au o valoare totală de aproximativ 350.000 de euro. Asta în condițiile în care a făcut plângere la Poliție și a indicat inclusiv locul în care s-ar afla bunurile care i-au fost sustrase. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarații direct de la sursă. Povestea este, de departe, fabuloasă!

După ce a aflat locul în care bijuteriile au fost lăsate de către fosta menajeră, Cristina Preda s-a prezentat la ușa casei de amanet alături de polițiști. Proprietarul, Sorin Vlădan, declara că nu își mai amintește unde a înstrăinat bunurile, în condițiile în care ultima “tranșă” de bijuterii i-a fost amanetată de menajeră în data de 25 noiembrie 2022. Totodată, angajații refuză însă să-i înapoieze bunurile, în condițiile în care știu că acestea au fost furate.

“Mi s-au furat mai multe bijuterii de valoare, printre care și o brățară din 1930 din diamante, smaralde de Columbia și platină pe care le-a dus la o casă de amanet a cărei proprietar este Sorin Vlădan. Acesta știa de la bun început că bunurile mele sunt furate. Am făcut toate demersurile legale la Poliție. Nu este doar o singură persoană implicată în această situație. Sunt mai multe. Să dau nume nu pot pentru că obstrucționez ancheta. Dar sunt oameni din spuma Bucureștiului”, ne-a declarat femeia păgubită.

Cristina Preda e revoltată: “Sorin Vlădan m-a șantajat”

Cristina Preda și-a angajat avocat, iar în prezent așteaptă soluționarea și chemarea la Poliție a persoanelor implicate. Totodată, susține că a fost șantajată! Cei care îi țin bijuteriile i-ar fi cerut o sumă de bani deloc de neglijat pentru a reintra în posesia unei brățări.

“Sorin Vlădan m-a șantajat atât pe mine, cât și pe soțul meu. Inițial, pe mine și pe soț cu 30.000 de euro pentru a-mi recupera brățara ART DECO. Am certificatUL emis de Liviu Matei, chiar la cerința lui Sorin Vlădan. Ulterior, l-a șantajat pe un bun prieten cu suma de 15.000 de euro, scoțând trei pietre din această brățară. Ulterior, după ce primea banii, ar fi urmat să intru în posesia pietrelor. Una dintre pietre are valoarea de 21.590 de euro. Am dat declarații, Poliția știe despre aceste lucruri, nu aveam cum să le ascund, sunt probe la dosar”, a spus Cristina Preda pentru CANCAN.RO.

“Nu se poate spune valoarea brățării. Fiind din 1930 poate ajunge pornind la o licitație de la 85.000 de euro și să se oprească nu știu, la 200-300 de mii. Ceva de acest gen, nu se poate estima o valoare concretă”, ne-a mai spus femeia.

Acuze dure: “Știa că bijuteriile sunt furate!”

Cristina Preda are anumite semne de întrebare și asupra lui Liviu Matei, cel care i-a evaluat brățara, care, în fața anchetatorilor, s-ar fi contrazis în declarații.

“Sunt bunurile mele și tot eu să dau banii pe ele unei persoane care, pur și simplu, m-a prejudiciat. Știa că bijuteriile sunt furate, acest lucru este foarte important. Am și niște semne de întrebare la Liviu Matei. Potrivit certificatului, mi-a valorificat brățara la 58.000 de euro, fără smaraldele de Columbia. El, ulterior, se pare că și-a schimbat opinia, cum că brățara pornește de la 30.000 de euro. Păi, cum? Tu-mi dai un document și declari altceva?”, ne-a precizat Cristina Preda.

“Sunt persoane care se cunosc între ele, care se văd și care cumpără aceste bijuterii și pe care le valorifică. Este o mafie a bijuteriilor”, a mai spus femeia.

“Poliția știe toate aceste lucruri”

Acuzele continuă! Cristina Preda este revoltată din cauza faptului că brățara i-a fost distrusă. Susține, totodată, că Poliția nu este deloc străină de situație.

“În momentul în care brățara mi-a fost adusă, eu am predat-o Poliției, care a făcut un proces verbal de constatare, inclusiv cei de la criminalistică. S-a constatat lipsa celor trei pietre, faptul că era dezmembrată, că era ruptă. Poliția știe toate aceste lucruri pentru că eram cu dânșii când mi s-au cerut aceste sume de bani”, ne-a mai precizat Cristina Preda.

“Valoarea bunurilor mele este de 350.000 de euro”

În final, femeia trage un semnal de alarmă. Chiar dacă ancheta “se mișcă mai greu”, Cristina Preda nu și-a pierdut încrederea în oamenii legii.

“Știu că nu sunt singurul caz al Poliției, dar în această situație cu cât trece timpul, cu atât este în defavoarea noastră. Tot eu sunt șantajată pentru bunurile mele. Adică să dau 30.000 de euro ca să mi se dea doar brățara și un set de cercei ținând cont că valoarea bunurile mele este de 350.000 de euro, iar proprietarul casei de amanet mi-a valorificat aceste bunuri în jur de maxim 12.000 de euro”, a încheiat femeia păgubită.