Cum au ajuns în libertate hoții care l-au jefuit pe Gabi Bădălău

CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat cu cei patru hoți care l-au jefuit, vara trecută, pe Gabi Bădălău. La mijlocul lui iunie 2020, casa fiului lui Niculae Bădălău, fost ministru al Economiei, era spartă, iar infractorii, care ar fi acționat la pont, plecau cu aproximativ 30.000 de euro, dar și cu mai multe ceasuri, care ar fi valorat, împreună, 50.000 de euro.

Ceasurile ar fi fost cu ghinion pentru răufăcători. Când au încercat să vândă unul dintre ele la un magazin de specialitate, angajatul de acolo a sesizat că persoana care scoate la vânzare ceasul nu are acte asupra lui, așa că a apelat Poliția. Prinderea suspecților nu a fost ulterior o problemă.

Recent însă, trei dintre cei patru hoți au fost lăsați liberi. Al patrulea se bucura deja de libertate, la momentul când colegii lui au primit același tratament.

Cum orice poveste are un șir de evenimente mult mai complexe, iată cum a stat situația în cazul lui Gabi Bădălău, cel care a fost „scuturat” de 80.000 de euro, în vară.

„Au luat ceasuri şi bani, nu ştiu suma exactă. Mai multe informaţii vă pot da cei de la poliţie, nu ştiu foarte multe detalii. În curte erau camere de luat vederi. Ţineam obiectele şi banii într-un seif, ca orice om. Nu ştiu nimic, nu eram acasă. Este o anchetă în curs şi aşteptăm să se rezolve”, a declarat Gabi Bădălău pentru RTV, la momentul respectiv.

Bărbații care au pătruns în casa lui Gabi Bădălău și au furat atât banii, cât și ceasurile, nu erau străini între ei. Mai mult, unul dintre aceștia era chiar șoferul familiei, iar pista pentru urmărirea și prinderea lor nu a fost deloc una complicată pentru oamenii legii.

Unul dintre ei, care era chiar șoferul familiei, a mers degrabă pentru a vinde unul dintre ceasurile furate la un magazin de specialitate, însă atunci când vânzătorii magazinului și-au dat seama că acesta nu are acte asupra lui, au alertat polițiștii.

