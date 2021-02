Bianca Drăgușanu s-a pus bine cu viitoarea soacră: “Fericită și binecuvântată”. Dezvăluirea fostei prezentatoare despre mama lui Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu “a lucrat” perfect la relația cu viitoarea soacră și se pare că Rodica Bădălău a primit-o cu bucurie în familia sa, după ce a aflat că băiatul ei este îndrăgostit de celebra blondă. Fosta prezentatoare a făcut o dezvăluire esențială despre mama iubitului ei și nu multe femei ar putea spune aceste lucruri despre viitoarele sau actualele soacre.

Bianca Drăgușanu are o relație bună cu viitoarea soacră

În această noapte, Bianca Drăgușanu s-a lăsat fotografiată de Gabi Bădălău într-un Mercedes-Benz S-Class în timp ce stătea într-o poziție incitantă, având în vedere că nu purta sutien. După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, vedetei i se văd sânii… însă, nu acest detaliu a atras atenția internauților, ci mărturisirile pe care ea le-a așternut la descrierea pozei. Afacerista a caracterizat-o pe “mama-soacră” drept “o regină”.

Mesajul scris în limba engleză de fosta prezentatoare de la Kanal D se traduce astfel: “Un bărbat care își tratează femeia ca pe o prințesă este o dovadă că el s-a născut și a crescut în brațele unei regine #ÎmiIubescViața #ViațăPerfectă #StilDeViațăDeLux #fericită #binecuvântată #iubită #sălbatică #dragoste #sclass #CeEMaiBunUrmeazăSăVină #regină #ReginaATot #RegeRegină”.

Bianca Drăgușanu, despre nunta cu Gabi Bădălău

“În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…). Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, a declarat fosta prezentatoare în cadrul emisiunii “Teo Show” în urmă cu aproape două săptămâni.

La începutul acestui an, Gabi Bădălău și-a asumat relația cu Bianca Drăgușanu, după ce au fost fotografiați în ipostaze apropiate într-o stațiune de la munte. Ei au petrecut o vacanță de fițe în Dubai și, ulterior, au poposit câteva zile bune în Insulele Maldive – într-una dintre serile calde, fosta prezentatoare a fost filmată în timp ce înota topless în piscină.