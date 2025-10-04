Doliu în politică! A murit Florin Cârciumaru. Victor Ponta a făcut anunțul: ”Pentru mine a fost un exemplu!”

Doliu în lumea politică! Florin Cârciumaru, fostul primar al orașului Târgu Jiu și senator al României, s-a stins din viață la 69 de ani. Politicianul suferea de o boală nemiloasă. În ultimii trei ani, s-a luptat cu această afecțiune, însă acum organismul său a cedat. Decesul său a adus multă tristețe în sufletele celor care l-au cunoscut, iar mesajele de condoleanțe nu au întârziat să apară. Printre cei care și-au exprimat regretul se numără și Victor Ponta.

Vineri seara, 3 octombrie 2025, Florin Cârciumaru s-a stins din viață la 69 de ani, în urma unei lupte cu cancerul. Fostul primar al orașului Târgu Jiu a fost diagnosticat cu această boală în urmă cu 3 ani. Inițial, a reușit să o învingă, însă a recidivat. Anul acesta, afecțiunea a devenit mult mai agresivă, iar politicianul a pierdut lupta.

„Cu profund regret, am primit vestea trecerii la cele veșnice a domnului Florin Cârciumaru, fostul primar al municipiului Târgu Jiu și fost senator al României. Primăria Municipiului Târgu Jiu transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată într-un mesaj transmis pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

Ce mesaj a transmis Victor Ponta, după moartea lui Florin Cârciumaru

Victor Ponta l-a cunoscut pe Florin Cârciumaru. Cei doi au făcut parte din același partid. Fostul premier al României a primit cu tristețe această veste și a ținut să își exprime regretul față de moartea politicianului.

Mai exact, Victor Ponta a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Fostul candidat la prezidențiale a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Florin Cârciumaru. Mai mult decât atât, a mărturisit că a avut foarte multe de învățat de la el.

„Florin Cârciumaru a fost un primar extraordinar pentru locuitorii din Târgu Jiu, un om de familie și un coleg de partid impecabil! Pentru mine, a fost un exemplu de caracter și de muncă, un sfătuitor înțelept în momente importante și un prieten la nevoie. Condoleanțe familiei și celor dragi! Dumnezeu să-l odihnească!”, a fost mesajul transmis de Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Florin Cârciumaru a fost o figură politică importantă în România. Membru al partidului PSD, el a deținut funcția de primar al municipiului Târgu Jiu din 2000 până în 2016. Ulterior, în perioada 2016-2020, a fost președinte al Comisiei pentru Administrație Publică din Senatul României.

