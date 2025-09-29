Marinel Ciobanu, fostul director al CAS Constanța, a murit la vârsta de 55 de ani

Doliu la Casa de Asigurări de Sănătate Constanța! Marinel Ciobanu, fostul director economic al CAS Constanța, s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani. Acesta activa în instituție încă de la înființarea acesteia. Iată ce s-a întâmplat!

Marinel Ciobanu a condus instituția în regim de interimat în perioada 2019-2021. Vestea tristă a trecerii în neființă a fost dată de colectivul Casei de Asigurări de Sănătate Constanța.

Marinel Ciobanu a murit

Apropiații și colegii de muncă îl amintesc drept un om serios, discret și modest, care a contribuit în mod semnificativ la buna funcționare și stabilitate a instituției.

„Cu profund regret și tristețe ne luăm rămas-bun de la colegul nostru, Marinel Ciobanu, care ne-a părăsit prematur. Domnul Ciobanu a fost parte din colectivul CAS Constanța încă de la înființarea instituției și și-a desfășurat activitatea cu dăruire ca director executiv economic. În perioada 2019 – 2021, a preluat și responsabilitatea conducerii instituției în regim de interimat. Prin seriozitate, discreție și modestie, a contribuit semnificativ la buna funcționare și stabilitate a instituției. Dispariția sa neașteptată ne lasă cu un gol imens și cu greu putem accepta că nu mai este printre noi. Îi vom păstra mereu vie amintirea și transmitem familiei îndurerate sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!“, a transmis colectivul Casei de Asigurări de Sănătate Constanța.

Acesta era internat de aproximativ o săptămână la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, potrivit ct100.ro. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Dispariția sa bruscă a lăsat multă durere în urmă și un gol imens în rândul apropiaților și colegilor.

