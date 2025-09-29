DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător de doar 23 de ani s-a prăbușit în vestiar, sub privirile neputincioase ale coechipierilor săi

Este doliu în lumea fotbalului francez. Un tânăr jucător promițător s-a stins din viață la doar 23 de ani, într-un mod tragic. Totul s-a petrecut imediat după încheierea unui meci, chiar sub ochii colegilor săi, care nu au putut face nimic pentru a-l salva. Fanii sunt șocați de tragedie.

Nicolas Dalliere, portarul echipei CF Estrablin, și-a dat ultima suflare sâmbătă, 27 septembrie 2025. În vârstă de doar 23 de ani, sportivul s-a prăbușit în vestiar, la scurt timp după ce echipa sa jucase un meci împotriva unei formații vecine. Colegii săi sunt în stare de șoc după dispariția fulgerătoare a celui pe care îl porecleau „Dada”.

Nicolas Dalliere s-a stins din viață

Potrivit primelor informații, Nicolas Dalliere a suferit un atac de cord imediat după încheierea partidei. Portarul s-a prăbușit brusc în vestiar, în timp ce coechipierii încercau să înțeleagă ce se întâmplă. În câteva minute, echipele de prim-ajutor au ajuns la fața locului și au început manevrele de resuscitare, dar eforturile au fost zadarnice.

Nicolas Dalliere și-a dat ultima suflare sub privirile neputincioase ale colegilor și antrenorilor săi, care au asistat șocați la momentul dramatic. Comunitatea locală din Estrablin, Franța, este devastată de această pierdere neașteptată.

„Este o dramă absolută pentru fotbal, pentru comunitate și pentru marea familie a fotbalului din Estrablin”, a transmis primarul Denis Peillot, la scurt timp după anunțul trist.

Vestea morții lui Nicolas Dalliere a căzut ca un trăsnet peste club, suporteri și prieteni. Toți cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un tânăr pasionat de fotbal, un coleg devotat și un om mereu cu zâmbetul pe buze.

În ciuda tragediei, echipa CF Estrablin a decis să joace meciul programat în turul al patrulea al Cupei Franței, împotriva formației Goal FC, ca omagiu pentru portarul lor. Înaintea fluierului de start, jucătorii și fanii au ținut un minut de reculegere, iar un banner cu chipul fotbalistului a fost desfășurat pe teren. Atmosfera a fost una tristă și dureroasă, semn al impactului pe care „Dada” l-a avut asupra tuturor.

