Ultimul MESAJ publicat de Ioana Popescu pe Facebook. Are legătură cu Gigi Becali: ” Îl cunosc din 2000, de când lucram la VIP”

Doliu în presa din România! Ioana Popescu, jurnalistă, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută pentru declarațiile ei tăioase și pentru stilul direct, Ioana nu se temea să spună lucrurilor pe nume, chiar și atunci când asta stârnea valuri de reacții. Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, aceasta a fost mereu prezentă în atenția publicului, fie prin dezvăluiri, fie prin opiniile incomode pe care le exprima. Iată ce a postat înainte să moară!

Înainte să moară, Ioana Popescu a publicat pe contul ei de Facebook un mesaj în care vorbea, în stilul său inconfundabil, despre Gigi Becali și echipa FCSB. Scria deschis, cu ironie și cu acel ton tăios care a consacrat-o:

„Revin cu zicerile ptr stimatul domnu Jiji Becali… familia dansului este prin alianță rudă cu mine, pe partea grecească a familiei. Domnu Jiji Becali ma refer, pe care îl cunosc din 2000 de când lucram la VIP. (…) Domnul Jiji este într-adevăr cel mai cuvios machedon, dar inteligența nu se măsoară în câte cruci faci pe zi. (…) Însă pentru că dl Jiji e și shtocar, și misogin, și încăpățânat și un pic tralala, evident că nu m-a ascultat. Și și-a luat-o din plin de la moldoveni. (…) Mă bucur, sincer, mult, nu din răutate, ci pentru că sunt dinamovistă de mică și pentru că nu suport obraznicii misogini. Pupici 😈”.

Postarea ei, plină de ironii, dar și de observații directe, arată exact felul în care era cunoscută Ioana: o femeie fără inhibiții, care spunea mereu ce gândește, fie că era vorba de fotbal, politică sau viața personală a vedetelor.

Doliu în presă

Ioana Popescu a fost recunoscută de-a lungul anilor pentru modul în care aborda subiectele, cu sarcasm și cu o sinceritate care nu lăsa loc de interpretări. Ultima ei postare e dovada clară că și-a păstrat stilul până la final: glume acide, remarci ironice și un fel de a vorbi care nu trecea neobservat.

Din păcate, problemele de sănătate au învins-o mult prea devreme. Jurnalista a sunat singură la ambulanță după ce i s-a făcut rău, însă medicii nu au mai putut să o salveze. (VEZI AICI DETALII)

