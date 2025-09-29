Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor

Tragedie în lumea acrobațiilor! Marina B, o tânără acrobată în vârstă de 27 de ani, a murit în timp ce executa o cascadorie îndrăzneață într-un cort de circ. Iată ce s-a întâmplat!

Totul s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 17:45, în Bautzen, Germania de Est. Marina a căzut în timpul numărului și a murit pe loc. Tânăra acrobată realiza un spectacol solo atunci când a căzut de la înălțimea de cinci metri de pe leagănul de trapez pe care se afla.

Tragedia s-a petrecut în fața oamenilor

Cu toate că serviciile de urgență și poliția au ajuns rapid la locul tragediei, tânăra spaniolă nu a mai avut nicio șansă, a murit pe loc din cauza rănilor grave suferite de la impact.

La tragedie au fost martore aproape 100 de persoane venite să se bucure de spectacolul Circului Paul Busch, inclusiv copii. Spectatorii care au fost traumatizați de scenele privite au primit sprijin specializat în interiorul cortului. De asemenea, circul a fost nevoit să își anuleze spectacolele.

„Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat”, a declarat un angajat al circului pentru Bild.

În aceste momente, motivul pentru care Marina a căzut este neclar. Se ia în calcul ipoteza conform căreia tânăra ar fi suferit de o problemă de sănătate. Ralf Huppertz, șeful asociației de circuri din Germania, a lansat această posibilitate.

„Este neobișnuit ca o artistă bine antrenată precum Marina să nu supraviețuiască unei căzături de la doar cinci metri. Poate că a amețit la trapez”, a spus el pentru sursa menționată anterior.

Potrivit oamenilor legii, Marina nu folosise o frânghie de siguranță, dar nu era obligată de lege să facă acest lucru.

