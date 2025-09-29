Acasă » Știri » Drama NEȘTIUTĂ din viața Ioanei Popescu. Motivul pentru care a pierdut o sarcină: ”A fost ultima dorință a tatălui meu, ca eu să am copii”

Drama NEȘTIUTĂ din viața Ioanei Popescu. Motivul pentru care a pierdut o sarcină: ”A fost ultima dorință a tatălui meu, ca eu să am copii”

De: Mirela Loșniță 29/09/2025 | 07:42
Drama NEȘTIUTĂ din viața Ioanei Popescu. Motivul pentru care a pierdut o sarcină: ”A fost ultima dorință a tatălui meu, ca eu să am copii”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Moartea sa a fost un adevărat șoc pentru toți cei care au cunoscut-o. Cei apropiați își amintesc cu tristețe momentele grele din viața ei, printre care și pierderea unui copil.

Jurnalista a mărturisit cu durere, la un moment dat, despre drama care i-a marcat viața. Ioana Popescu l-a acuzat la acea vreme pe fostul partener că ar fi fost responsabil de această tragedie. Amintim faptul că vedeta a avut o relație de lungă durată cu fostul jurnalist Eduard Neagu.

Drama neștiută din viața Ioanei Popescu

Pierderea sarcinii a afectat-o extrem de mult pe Ioana Popescu, iar cu ani în urmă aceasta povestea că își făcuse deja planuri pentru venirea pe lume a micuțului, a ales inclusiv nașii și se pregătea intens pentru marele eveniment. Din păcate, visul i s-a năruit.

„Aş vrea să nu mai vorbesc, însă, desprece mi s-a intamplat. Încerc să nu mă gândesc la asta. Este foarte dureros, deja îmi făcusem planuri de nași, botez, tot… Am fost praf câteva zile, am plâns, mi-am revenit. Acum încerc să îmi văd de treburi, să inventez mii de treburi ca să nu mă mai gandesc la nimic. Aș prefera să nu discut despre el (n.r. iubitul ei) pentru că el nu vrea să fie persoană publică. Pot să îți spun că mama s-a bucurat pentru că ea nu vrea ca în acest moment al vieții să am un copil. A fost însă ultima dorință a tatălui meu, ca eu să am copii. Tata a murit la începutul anului, în SUA, avea 78 de ani”, a declarat Ioana Popescu pentru CANCAN.RO, la momentul respectiv.

Traian Băsescu vrea să redevină MOLDOVEAN. Ce l-a împiedicat pe fostul președinte să-și recupereze cetățenia
Traian Băsescu vrea să redevină MOLDOVEAN. Ce l-a împiedicat pe fostul președinte să-și...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Jurnalista a mărturisit la vremea respectivă că pierderea sarcinii a fost cauzată de episoadele de violență din partea fostului iubit. Aceasta declara la vremea respectivă că prima agresiune fizică a avut loc după ce a răspuns la apelurile amantelor acestuia. De asemenea, Ioana Popescu l-a acuzat pe Eduard Sandu de multă indiferență în relație.

„Prima bătaie am luat-o de la Edi atunci când i-am răspuns la telefon amantei lui (…) N-am crezut că trebuie înregistrat sau filmat (…) Era dual, avea momente când era foarte blând cu mine, regreta ce mi-a făcut (…) M-a luat de păr, m-a dat cu capul de calorifer. Nu am fost la poliţie. El lua la mişto faptul că eram însărcinată, îmi spunea că nu sunt. A văzut că 3 luni nu am avut ciclu, i-am spus că e posibil să am o sarcină extrauterină, nu a vrut nici să mă ducă la doctor în Germania”, a declarat Ioana Popescu la Wowbiz la acea vreme.

Cum a murit Ioana Popescu, de fapt? Ce s-a întâmplat cu jurnalista la Spitalul Sfântul Ioan

Iubitul Ioanei Popescu, pus la zid pentru ca nu ține doliu! Cum s-a fotografiat, la scurt timp după ce s-a aflat despre deces

Tags:
Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 15 de secunde
Știri
Test de perspicacitate | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 15 de…
Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul nu…”
Știri
Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul…
Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025 după centralizarea tuturor secțiilor
Mediafax
Cu cine au votat moldovenii din România? Rezultatele finale la alegerile parlamentare 2025...
Traian Băsescu vrea să redevină MOLDOVEAN. Ce l-a împiedicat pe fostul președinte să-și recupereze cetățenia
Gandul.ro
Traian Băsescu vrea să redevină MOLDOVEAN. Ce l-a împiedicat pe fostul președinte să-și...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă bărbatul care i-a distrus viața
Adevarul
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă...
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai...
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. 99% din secții: PAS (pro-președinta Maia Sandu) câștigă cu peste 49%
Mediafax
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. 99% din secții: PAS (pro-președinta Maia Sandu)...
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Click.ro
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
Digi 24
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges,...
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
kfetele.ro
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!
Fanatik.ro
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și...
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30...
Regulă pentru cei care au gard la curte. Trebuie să cereți acordul vecinului. Nu-l poți obliga dacă nu vrea
Capital.ro
Regulă pentru cei care au gard la curte. Trebuie să cereți acordul vecinului. Nu-l poți...
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova. CINE A CÂȘTIGAT
Romania TV
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova. CINE A CÂȘTIGAT
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Ora de iarnă 2025. România dă ceasul înapoi mai devreme decât în alți ani. Când se schimbă ora
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. România dă ceasul înapoi mai devreme decât în alți ani. Când...
Topul celor mai spirituale zodii. Cum se manifestă fiecare
evz.ro
Topul celor mai spirituale zodii. Cum se manifestă fiecare
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna octombrie 2025. Însă, alte două zodii vor avea NECAZURI de la Mercur retrograd
Gandul.ro
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna octombrie 2025....
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
as.ro
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp:
radioimpuls.ro
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât...
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de iubitul milionar
Fanatik.ro
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire,...
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
Fanatik.ro
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL DE LUNI | Soția: ”Sunt ca și Cenușăreasa, eu gătesc, eu spăl, eu fac curat”
BANCUL DE LUNI | Soția: ”Sunt ca și Cenușăreasa, eu gătesc, eu spăl, eu fac curat”
Test de perspicacitate | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 15 ...
Test de perspicacitate | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 15 de secunde
Victor Slav şi-a negociat revenirea la ProTV, dar a fost refuzat! Rămas fără contract s-a întors ...
Victor Slav şi-a negociat revenirea la ProTV, dar a fost refuzat! Rămas fără contract s-a întors la Antena 1 şi e pregătit de show! SURPRIZĂ totală: o altă vedetă i s-a alăturat
Iubirea lor n-a rezistat! Babs e din nou singură, după 8 luni de relaţie: “Nu vreau să pierd timpul”
Iubirea lor n-a rezistat! Babs e din nou singură, după 8 luni de relaţie: “Nu vreau să pierd timpul”
BRomania încă se „recuperează”! Burlacul showbizului a dat startul întâlnirilor, dar… Şatena ...
BRomania încă se „recuperează”! Burlacul showbizului a dat startul întâlnirilor, dar… Şatena misterioasă n-a reușit să-l cucerească!
Viviana Sposub nu a pierdut timpul după despărţirea de George Burcea şi a țintit la… tinerei! ...
Viviana Sposub nu a pierdut timpul după despărţirea de George Burcea şi a țintit la… tinerei! Cine este tiktokerul faimos care i-a furat inima
Vezi toate știrile
×