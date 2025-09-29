Drama NEȘTIUTĂ din viața Ioanei Popescu. Motivul pentru care a pierdut o sarcină: ”A fost ultima dorință a tatălui meu, ca eu să am copii”

Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Moartea sa a fost un adevărat șoc pentru toți cei care au cunoscut-o. Cei apropiați își amintesc cu tristețe momentele grele din viața ei, printre care și pierderea unui copil.

Jurnalista a mărturisit cu durere, la un moment dat, despre drama care i-a marcat viața. Ioana Popescu l-a acuzat la acea vreme pe fostul partener că ar fi fost responsabil de această tragedie. Amintim faptul că vedeta a avut o relație de lungă durată cu fostul jurnalist Eduard Neagu.

Drama neștiută din viața Ioanei Popescu

Pierderea sarcinii a afectat-o extrem de mult pe Ioana Popescu, iar cu ani în urmă aceasta povestea că își făcuse deja planuri pentru venirea pe lume a micuțului, a ales inclusiv nașii și se pregătea intens pentru marele eveniment. Din păcate, visul i s-a năruit.

„Aş vrea să nu mai vorbesc, însă, desprece mi s-a intamplat. Încerc să nu mă gândesc la asta. Este foarte dureros, deja îmi făcusem planuri de nași, botez, tot… Am fost praf câteva zile, am plâns, mi-am revenit. Acum încerc să îmi văd de treburi, să inventez mii de treburi ca să nu mă mai gandesc la nimic. Aș prefera să nu discut despre el (n.r. iubitul ei) pentru că el nu vrea să fie persoană publică. Pot să îți spun că mama s-a bucurat pentru că ea nu vrea ca în acest moment al vieții să am un copil. A fost însă ultima dorință a tatălui meu, ca eu să am copii. Tata a murit la începutul anului, în SUA, avea 78 de ani”, a declarat Ioana Popescu pentru CANCAN.RO, la momentul respectiv.

Jurnalista a mărturisit la vremea respectivă că pierderea sarcinii a fost cauzată de episoadele de violență din partea fostului iubit. Aceasta declara la vremea respectivă că prima agresiune fizică a avut loc după ce a răspuns la apelurile amantelor acestuia. De asemenea, Ioana Popescu l-a acuzat pe Eduard Sandu de multă indiferență în relație.

„Prima bătaie am luat-o de la Edi atunci când i-am răspuns la telefon amantei lui (…) N-am crezut că trebuie înregistrat sau filmat (…) Era dual, avea momente când era foarte blând cu mine, regreta ce mi-a făcut (…) M-a luat de păr, m-a dat cu capul de calorifer. Nu am fost la poliţie. El lua la mişto faptul că eram însărcinată, îmi spunea că nu sunt. A văzut că 3 luni nu am avut ciclu, i-am spus că e posibil să am o sarcină extrauterină, nu a vrut nici să mă ducă la doctor în Germania”, a declarat Ioana Popescu la Wowbiz la acea vreme.

