Iubitul Ioanei Popescu, pus la zid pentru ca nu ține doliu! Cum s-a fotografiat, la scurt timp după ce s-a aflat despre deces

Moartea fostei vedete de televiziune Ioana Popescu a stârnit numeroase reacții și a deschis o serie de discuții aprinse în spațiul public. Vestea dispariției sale a apărut brusc și a generat un val de emoție, însă, la scurt timp, situația s-a complicat prin apariția unor controverse legate de modul în care apropiații acesteia gestionează evenimentele. Iată cum s-a fotografiat iubitul ei!

Conform informațiilor apărute inițial, Ioana Popescu ar fi încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp: varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer gastric. Detaliile despre problemele sale de sănătate nu erau foarte cunoscute publicului larg, astfel că anunțul a surprins inclusiv pe cei care îi urmăreau activitatea în mediul online.

Cum s-a fotografiat iubitul Ioanei Popescu

În loc ca dispariția brunetei să aducă liniște și un moment de reculegere, au apărut rapid tensiuni legate de comportamentul celui care îi fusese partener în ultima perioadă a vieții. Tânărul a fost cel care a făcut publică vestea tristă. Totuși, la scurt timp după anunț, mai multe voci din mediul online au început să critice modul în care acesta s-a raportat la situație.

Printre reproșuri se numără faptul că el a continuat să posteze imagini personale pe rețelele sociale, fără a da impresia că respectă un doliu discret. Aceste gesturi au alimentat nemulțumiri și au generat comentarii dure, unii internauți considerând nepotrivit comportamentul său într-un asemenea context. În plus, o parte dintre apropiații Ioanei au pus sub semnul întrebării intențiile acestuia, invocând faptul că ar fi solicitat sprijin financiar de la oameni prin intermediul platformelor online, motivând dificultăți legate de înmormântare.

„FAC UN APEL CATRE TOTI CEI CARE ATI CUNOSCUT-O SI TOTI CEI CARE DORITI SAU PUTETI A AJUTA PENTRU CA IOANA SA AIBA PARTE DE O INMORMANTARE CRESTINEASCA”, a transmis iubitul Ioanei Popescu pe Facebook.

Mai mult, situația a fost complicată și de implicarea autorităților locale. Surse apropiate au menționat că Primăria București ar fi dispusă să acopere cheltuielile legate de ceremonia funerară, în condițiile în care se vorbește despre o posibilă lipsă de resurse financiare din partea familiei sau a apropiaților. Acest lucru a ridicat noi semne de întrebare.

„Mai aveți chef de postări daca sunteți atât de necăjit????”, „De aceea o ingroapa primaria ma, ca o iubesti?”, „Nu stau sa va judec, n am nicio competenta, da!!! Dar sa știți durerea se poarta n suflet nu pe net. Dv vă puneți poze când amarata aia e la frigider?”, au fost câteva comentarii ale internauților.

