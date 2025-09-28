Ioana Popescu, înmormântată la groapa comună?! Procedura care se aplică atunci când familia refuză să ridice trupul de la morgă

Dispariția fulgerătoare a jurnalistei Ioana Popescu, cunoscută în spațiul public drept „devoratoarea de fotbaliști”, a șocat întreaga lume mondenă. Moartea ei, survenită la doar 45 de ani, a stârnit nu doar emoții puternice printre apropiați și foști colegi de breaslă, ci și întrebări cu privire la soarta trupului său neînsuflețit, în condițiile în care niciun membru din familia pe care o mai are nu s-a prezentat până acum pentru a revendica de la morgă cadavrul.

Ioana Popescu s-a stins din viață în ziua de 21 septembrie 2025, în cadrul Spitalului Sf. Ioan din București. Decesul a fost confirmat de autorități, iar trupul său a fost preluat de Institutul Național de Medicină Legală. În astfel de cazuri, legislația prevede o procedură strictă: rudele de gradul întâi au prioritate în revendicarea cadavrului, având un termen de 10 zile pentru a face demersurile necesare în vederea eliberării certificatului de deces și organizării funeraliilor.

Ioana Popescu, înmormântată la groapa comună?

În lipsa unei solicitări din partea familiei apropiate pe care o mai are, legea oferă o perioadă suplimentară de trei săptămâni, timp în care orice altă cunoștință a persoanei decedate poate face cerere oficială pentru a se ocupa de înmormântare. Dacă nici în această perioadă nu există o astfel de inițiativă, responsabilitatea revine autorităților locale, mai exact primăriei din sectorul unde a avut loc decesul. În acel moment, cheltuielile de înmormântare sunt suportate din bugetul public, iar trupul este înhumat în așa-numita „groapă comună”.

„Dacă familia nu revendică trupul neînsuflețit, atunci el urmează să fie depus, să spunem așa, în administrarea primăriei din sectorul unde a decedat, cu costurile și pe seama primăriei. Dacă cineva la un moment dat va dori să vină să ia certificatul de deces, va fi obligat să plătească contravaloarea sumelor plătite de primărie pentru înhumarea cadavrului. Groapa comună este în cimitir, fiecare parohie are un loc, i se atribuie și ei un loc. Nu ești obligat și nu te poate obliga nimeni să vii să iei cadavrul”, spune avocatul Adrian Cuculis.

Termenul de „groapă comună” poate părea dur, însă în realitate este vorba despre locuri speciale alocate de parohii în cimitirele de pe raza fiecărui sector. Persoanele înhumate astfel primesc un loc de veci individual, doar că fără slujba religioasă sau fastul unei înmormântări obișnuite. Ulterior, dacă familia sau apropiații decid să revendice certificatul de deces, aceștia sunt obligați să ramburseze primăriei costurile funeraliilor efectuate din fonduri publice.

„Am informația oficială de la secția 16 Poliție București, unde am și declarat-o oficial dispărută că a decedat în cadrul Spitalului Sf. Ioan din București în dimineața zilei de 21 septembrie 2025, trupul acesteia poate fi revendicat de către familie, în termen de 10 zile de la deces sau în următoarele 3 săptămâni de către orice cunoștiință (informație oficială primită de la INML CAMERA DE GARDĂ – ORELE 20:30)”, a transmis iubitul vedetei.

Situația Ioanei Popescu este cu atât mai complicată cu cât jurnalista nu mai avea rude de gradul întâi în țară. Singurele persoane din familie se află în America, iar până în prezent nu au existat semnale că acestea ar intenționa să se deplaseze la București pentru a prelua trupul. În România, cel mai apropiat de Ioana rămâne iubitul său.