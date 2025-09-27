Acasă » Exclusiv » Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului

Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului

De: Andrei Iovan 27/09/2025 | 17:10
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului
Teorie halucinantă emisă de iubitul Ioanei Popescu, la doar o zi de când acesta i-a anunțat decesul. Bărbatul cere bani pentru înmormântarea jurnalistei, dar în același timp pune sub semnul întrebării moartea sa! Și face referiri și la faptul că polițistul care l-a sunat ar fi putut fi cu totul altcineva, pus chiar de iubita sa să-l caute! CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Ioana Popescu s-a stins din viață pe patul unui spital, la doar 47 de ani, informație confirmată de autorități în exclusivitate penru CANCAN.RO. Iubitul jurnalistei vine însă cu ipoteze halucinante la doar o zi de când tot el făcea public decesul.

Ioana Popescu și iubitul său, Mihai. Foto: Facebook

Acesta spune că nu mai e sigur de faptul că jurnalista ar fi murit și că e posibil chiar ca aceasta să-și fi înscenat propria moarte! Evident, cu ajutorul unui complice, ce ar putea fi chiar bărbatul care l-a sunat și s-a recomandat drept polițist după ce el, initial, o dăduse la persoane dispărute. În același timp însă, Mihai cere bani pe paginile sale de socializare și nu numai, pentru înmormântarea iubitei sale.

„Am făcut eu un apel cine poate să ajute și ce să va strânge… Să ne ocupăm, să mă ocup de înmormântarea ei. Dar problema e alta. Dacă ea nu a murit și e doar o bulă din asta de presă? Ce părere ai de asta? Dacă nu găsim cadavrul, ce facem? Se întoarce tot aiurea?”, se întreabă acesta.

„Dacă era pus de ea să mă sune sau și-a înscenat moartea?”

Bărbatul este contrariat și de faptul că polițistul care l-a sunat după ce el a anunțat dispariția iubitei sale, l-ar fi blocat a doua zi pe motiv că a dezvăluit informațiile presei și nu exclude posibilitatea ca Ioana să-și fi înscenat moartea:

„M-a sunat un tip care a zis că e de la poliție. Da? Dar eu știu dacă era de la poliție, că pe urmă m-a și blocat. Dacă era pus de ea să sune sau și-a înscenat moartea? Că ea nu mai apăruse pe sticlă de foarte mult timp și… Ea nici nu a fost la spitalul Sfântul Ioan. Am aflat. Eu nu știu unde este cadavrul ei. Și ăsta de la poliție, dacă m-a sunat, de ce n-a zis? Veniți, domnule, să o identificați. Mi-a spus că suferea de alea, de alea. Bun, suferea. Și eu sufăr de nu știu ce. Și nu știe decât mama și unul sau doi prieteni. Dar eu poate mai sufăr și de altceva. Dar, de ce nu mi-a zis? Veniți să identificați cadavrul, să vedeți ea e sau nu e ea. Se află la morgă sau nu se află la morgă”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ioana Popescu nu are liniște nici după moarte

Iubitul jurnalistei mai spune că aceasta nu ar fi fost la Spitalul Sf. Ioan, așa cum i-a spus polițistul care l-a sunat și că situația i se pare extrem de ciudată.

„Dar îţi spun 100% că ea la Sfântul Ioan n-a fost. Atunci, la ce spital a fost? Da, am aflat și că, ţi-am zis că în ultima perioadă bea foarte mult. Nu era nimic nou pentru ea. Uite, când n-avea țigări sau alcool, suna sau scria vreunui mascul și se rezolva. Nu o interesa să aibă de mâncare, ci doar țigări și alcool. Da? Dacă s-a întâlnit cu vreunul și cine știe ce s-a întâmplat, și mie mi-a zis să plec la Constanța, da? Eu mă gândesc la toate variantele. Dar luni o să aflu. Trebuie să merg la două instituții și atunci pot să spun dacă e fake sau nu-i fake. Da? Sau a făcut așa, gen, nu știu, să mă afișeze pe mine, pe sticlă, nu știu de ce a făcut. Eu mă gândesc la orice variantă. Dar eu nu-ți spun că ceea ce insinuez eu acum ar putea fi adevărat. Poate să fie, poate să nu fie. Adică, nu știu ce…

E foarte ciudată situația asta, pentru că spitalul nu m-a sunat. Poliția știa, m-a sunat și mi-a spus că a murit. Păi eu am certitudinea că a murit? Dă-mi un act!”, a adăugat iubitul jurnalistei.

Ioana Popescu a murit (Foto: Facebook)

„De ce după aia m-a blocat?”

Bărbatul mai spune că polițistul care l-a sunat l-ar fi blocat a doua zi doar pentru că a făcut public ceea ce i-a zis despre decesul celei cunoscută și sub numele de „devoratoarea de fotbaliști”:

„Vă rog să nu faceți public ce v-am zis. Dacă chiar țineți la ea și o iubiți cu adevărat. Hopa! Hopa! Poți să și scrii treaba asta. Polițistul care l-a sunat pe iubitul Ioanei, i-a spus următoarele lucruri. De ce m-a blocat după aia pe WhatsApp? Că l-a sunat presa. M-a sunat pe mine, zice, v-am zis să nu divulgăm. Cum să nu divulgăm? Eu spun adevărul. Mie nu mi-e frică de nimic și eu spun adevărul”.

Convorbirea avută cu polițistul

În același timp, Mihai ne-a relatat cum a decurs convorbirea cu polițistul care i-a dat tragica veste a decesului partenerei sale:

„Sunt polițist în cadrul secției de urmăriți și persoane dispărute. Vreau să vă întreb unde vă aflați, domnul Lungu? Zic, mă aflu acasă la Constanța. Sunteți în trafic sau sunteți acasă? Sunt acasă doar ce am ajuns de o oră. Da, bun, referitor la plângerea dumneavoastră și la situația iubitei dumneavoastră vreau să vă informez că în urma cercetărilor efectuate și a surselor pe care le-am mai avut vreau să vă informez că doamna Ioana Mihaela Popescu a decedat la spitalul Sfântul Ioan în noaptea de sâmbătă spre duminică”.

„Nu mai știe să mintă”

Mai mult, Mihai susține că o prietenă i-ar fi spus chiar că a vorbit cu jurnalista duminică, 21 septembrie. Asta în timp ce el a fost anunțat că Ioana s-a stins din viața în noapte de 20 spre 21 septembrie:

„Cum să decedeze când mi-a zis cineva că a vorbit cu ea duminică dimineața la 8? Băi, nici nu știe să mintă, mă. Ea nu mai știe să mintă. Da? Bun, în fine, trecem peste asta. După care mi-a zis: vă rog ceea ce vă spun să rămână între noi. Îmi pare rău, condolențe și aș vrea ca ceea ce v-am spus și informațiile pe care vi le-am furnizat dacă țineți la ea cu adevărat și dacă o iubiți să nu le divulgați. Așa poate le-a spus ea lor, că dacă moare să nu… să îmi spună doar mie. Posibil și asta, da? Tu poți să scrii ce spun eu acum, eu n-am nicio problemă, da?”

„Nu plătești, nu o ai”

În final, iubitul jurnalistei a ținut să precizeze că nu va mai oferi nimănui informații decât „contra-cost” și că în cursul zilei de luni va merge să facă propriile verificări:

„Luni o să verific și eu niște treburi și o să văd. Și dacă sunt adevărate, atunci o să-ți confirm. Da, domnule. E într-adevăr. Da, pentru că eu trebuie să văd dacă ea chiar a murit. Adică, ştii ce se întâmplă? Dacă nu e corpul, cadavrul, trupul neînsufleţit, atunci apare întrebarea unde este. Pe mine nu m-a plătit nimeni, eu am dat informații gratis și nu mai vreau să o fac. Da? Că eu, dacă, adică n-are sens. Pentru ce îți dau o informație? Plătești. Nu, plătești, nu o ai. Deci, treaba e simplă, da? Eu puteam să nu dau nicio informație. Nu știu, o să o caut și eu deocamdată nu mă pot da nimic”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

