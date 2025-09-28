Dan Alexa, mărul discordiei dintre Ioana Popescu și iubitul DJ! Cum îl trimitea în altă cameră, ca să poată conversa cu participantul Asia Express

Moartea fulgerătoare a jurnalistei Ioana Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat în urmă multe semne de întrebare și a șocat întreaga lume mondenă din România. Energică, prezentă constant în mediul online și cunoscută pentru declarațiile ei curajoase, bruneta a fost întotdeauna în centrul atenției. Tocmai de aceea, vestea dispariției sale a venit ca un trăsnet pentru apropiați și pentru cei care îi urmăreau activitatea.

De-a lungul timpului, Ioana Popescu și-a construit imaginea de femeie pasională și asumată, pasionată de lumea sportului și de personalitățile din fotbal. Tocmai această atracție i-a adus și porecla de „devoratoare de fotbaliști”, un supranume pe care și l-a asumat cu umor, dar care a contribuit la notorietatea sa. Relațiile și prieteniile sale din universul sportiv au ținut adesea primele pagini ale publicațiilor mondene, iar jurnalista părea să își trăiască viața cu intensitate maximă.

Dan Alexa, mărul discordiei dintre Ioana Popescu și iubitul DJ?

În ultimele luni de viață, în jurul său au apărut din nou zvonuri legate de o apropiere de anumiți sportivi sau persoane cunoscute din fotbal. Printre numele vehiculate s-a numărat și cel al lui Dan Alexa, fost fotbalist și actual antrenor, participant la show-ul de televiziune „Asia Express”. Se pare că jurnalista ar fi dezvoltat o relație specială cu acesta, bazată pe comunicare intensă și pe o afecțiune deosebită. Surse din anturajul ei susțin că Ioana și Dan Alexa ajunseseră să discute foarte des, aproape zilnic, lucru care o făcea pe jurnalistă extrem de fericită.

„Țin foarte mult la el (n.r. Dan Alexa), dar nu știu ce o să fac, ce va fi în viitor, mai ales la vârsta asta. Ce o fi, o fi. Dacă o vrea Dumnezei să mă cuplez cu el oficial, o să fie. Să vedem. Ideea e că vorbim zi de zi”, i-a spus Ioana Popescu unei apropiate.

Această apropiere ar fi avut însă și repercusiuni în viața personală a Ioanei. Relația sa cu un DJ, alături de care se afla de ceva timp, a început să fie marcată de tensiuni și neînțelegeri. Se vorbește că interesul său pentru Alexa ar fi generat discuții aprinse, suspiciuni și momente delicate între cei doi parteneri. În ciuda acestor dificultăți, Ioana părea hotărâtă să își urmeze inima și să nu renunțe la legăturile emoționale pe care le considera importante.