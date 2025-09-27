Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară...”

Uneori, rețelele de socializare devin jurnalul personal al oamenilor, locul unde lasă gânduri care, privite mai târziu, capătă un sens cu totul neașteptat. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, Ioana Popescu împărtășea un mesaj cu o încărcătură emoțională extrem de puternică, un text care acum pare desprins dintr-o prevestire a propriei sale morți.

La scurt timp după această postare, vestea avea să cadă ca un trăsnet: jurnalista s-a stins din viață la numai 45 de ani. Pentru cei care au cunoscut-o, dispariția ei a fost un șoc uriaș, mai ales că, în ultimele zile, Ioana recunoscuse că nu se simțea bine și chiar intenționa să se interneze la spital. Din păcate, planurile ei nu au mai avut timp să se împlinească.

Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul?

Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, Ioana Popescu nu era o figură anonimă în presă. De-a lungul timpului, s-a făcut remarcată prin declarații spumoase, atitudinea nonconformistă și energia debordantă cu care apărea la televizor. A atras atenția publicului prin sinceritatea ei, prin poveștile de culise pe care le spunea fără menajamente și prin felul direct în care aborda orice subiect.

Iar ultima sa postare întărește imaginea unei femei care nu s-a ferit niciodată să-și exprime gândurile. Cu câteva zile înainte de a-și găsi sfârșitul, Ioana a distribuit pe rețelele de socializare un citat emoționant al scriitorului columbian Gabriel Garcia Marquez. Privit acum, mesajul pare mai degrabă o confesiune, o reflecție despre viață și moarte, ce poate fi interpretată drept o despărțire.

„Spune întotdeauna ce simți și fă ceea ce gândeşti. Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind, te-aş îmbrăţişa foarte strâns și l-aş ruga pe Dumnezeu să fiu păzitorul sufletului tău. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea ieșind pe uşă, ți-aş da o îmbrățișare, un sărut și te-aș chema înapoi să-ți dau mai multe. Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară când voi auzi vocea ta, aș înregistra fiecare dintre cuvintele tale pentru a le putea asculta o dată și încă o dată până la infinit. Dacă aş şti că acestea ar fi ultimele minute în care te-aş vedea, aş spune te iubesc și nu mi-aş asuma, în mod prostesc, gândul că deja știi.”

