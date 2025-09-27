Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta

Moartea neașteptată a Ioanei Popescu, jurnalistă și fostă actriță, a provocat un val de emoție și tristețe în rândul celor care au cunoscut-o sau au urmărit-o de-a lungul anilor. Decesul ei la numai 45 de ani a surprins opinia publică și a generat reacții puternice în mediul online, acolo unde mulți și-au exprimat regretul față de pierderea unei figuri cunoscute din mass-media și showbiz.

Ioana Popescu s-a remarcat de-a lungul timpului prin aparițiile sale pline de energie și prin atitudinea directă, care au transformat-o într-o prezență constantă pe micile ecrane și în paginile publicațiilor. În paralel cu activitatea jurnalistică, ea a cochetat și cu actoria, implicându-se în diverse proiecte care i-au consolidat vizibilitatea publică.

Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta

Tragedia a scos la iveală însă și o altă realitate dureroasă: dificultățile legate de organizarea unei înmormântări creștine pentru jurnalistă. Persoana care i-a fost alături în ultima perioadă de viață, partenerul său, se confruntă cu imposibilitatea de a acoperi costurile necesare, motiv pentru care a lansat un apel public către cei care au apreciat-o și au respectat-o pe Ioana. Scopul acestui demers este de a asigura că plecarea ei dintre cei vii va fi marcată așa cum se cuvine, printr-un ritual religios și un moment de reculegere.

Deși Ioana Popescu a fost o prezență sonoră în spațiul mediatic, realitatea personală din ultimii ani a fost mult mai complicată decât părea la suprafață. Lipsa unui sprijin financiar și presiunea unor probleme nespuse au ieșit acum la lumină, odată cu încercarea de a-i oferi un ultim omagiu.

„FAC UN APEL CATRE TOTI CEI CARE ATI CUNOSCUT-O SI TOTI CEI CARE DORITI SAU PUTETI A AJUTA PENTRU CA IOANA SA AIBA PARTE DE O INMORMANTARE CRESTINEASCA”, a transmis iubitul Ioanei Popescu pe Facebook.

Partenerul său a declarat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, că jurnalista suferea de mai multe afecțiuni. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer. Aceste probleme au dus la moartea brunetei.

În cele din urmă, Ioana Popescu a murit la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025. Acum, bărbatul își dorește să ridice trupul neînsuflețit al jurnalistei de la morgă pentru a o înmormânta așa cum se cuvine.