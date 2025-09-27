Ce cânta Dan Bittman în timp ce presa anunța moartea Ioanei Popescu, cu care solistul Holograf a avut o relație încinsă

Decesul Ioanei Popescu, fosta jurnalistă cunoscută pentru aparițiile sale publice și pentru viața sa amoroasă controversată, a zguduit scena media din România. În timp ce știrile despre moartea sa se răspândeau rapid în mass-media, un detaliu surprinzător a atras atenția publicului: Dan Bittman, solistul trupei Holograf, cânta la o masă, parcă departe de tristețea aceste vești. Iată ce cânta artistul!

Ioana Popescu și Dan Bittman au avut la un moment dat o relație intensă, marcată de pasiune și momente controversate. Relația lor a fost descrisă în trecut ca fiind “încinsă”, cu schimburi de mesaje și întâlniri care s-au prelungit, nu glumă. CANCAN a făcut publice conversații dintre cei doi, în care schimburile de invitații și aluziile tandre erau la ordinea zilei. (VEZI AICI)

Ce cânta Dan Bittman în timp ce presa anunța moartea Ioanei Popescu

În seara în care presa a anunțat decesul Ioanei Popescu, Dan Bittman se afla la o petrecere unde, a cântat melodiile clasice, tradiționale. Momentul a fost surprinzător pentru mulți, deoarece, în mod normal, un astfel de anunț ar fi generat o reacție emoțională mai evidentă. În schimb, solistul a continuat să interpreteze o melodie cunoscută din taraf „Tanța”.

„Tanța mea de la Galați face copii cocoșați și uite așa, într-un an de zile, umpli casa de cămile, Tanțo.

Of, Tănțico, hai la Dembelea că a aflat nevastă-mea, măi, Tanțo.

Hai la munte și la mare să ne bronzăm pe picioare, Tanțo.”, sunt versurile cântate de artist aseară la o petrecere.

În timp ce presa anunța tragica dispariție a Ioanei Popescu, Dan Bittman părea să se afle într-o altă lume. Artistul se distra la o petrecere, cântând muzică lăutărească, cu zâmbetul pe buze și energia specifică scenelor de spectacol. În urmă cu aproximativ trei ani, el și Ioana Popescu trăiseră momente intense împreună, legătura lor fiind marcată de pasiune și intimitate.

Ioana Popescu a murit la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025. Acum, bărbatul își dorește să ridice trupul neînsuflețit al jurnalistei de la morgă pentru a o înmormânta așa cum se cuvine.