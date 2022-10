Dan Bittman avea să cadă în mrejele ei. Înainte de a-l ”gusta”, l-a ”fiert”, însă, pe whatsapp. Ioana Popescu este fata care avea să-l testeze în pat, până la urmă, pe celebrul solist de la Holograf. Cum a procedat? Cum l-a scos din minți pe bărbatul care a făcut istorie prin cuceririle sale? CANCAN.RO a intrat în posesia mesajelor de pe whatsapp dintre solistul de la Holograf și cea supranumită ”Devoratoarea”, lungi și mieroase, condimentate cu pozele incendiare ale Ioanei. Le aveți, în exclusivitate! Țineți-vă bine, urmează show total!

Dan Bittman și Ioana Popescu, cândva sexy-jurnalista, și-au consumat idila. ”Devoratoarea” a povestit totul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO (Vezi AICI picanteriile). Nu a fost deloc punct ochit, punct lovit pentru artist. Ea a lungit-o, i-a plăcut discuția, i-a plăcut ”vrăjeala”. Iar Bittman a ales să o urmeze în ”verbul” ei care ducea, lesne de înțeles, către dormitor. Al lui, al ei… Nici nu a contat!

După dezvăluirile Popeascăi, pe celebra adresă [email protected] au venit mai multe rânduri de discuții de pe whatsapp dintre solistul trupei Holograf și ”devoratoarea” Popeasca. Incredibil sau nu, bruneta s-a lăsat greu, l-a ”fiert” pe Bittman și l-a ținut în joc de glezne mult până când să îi ofere mult dorita trotinetă.

”Pupici dulci și superbi ca vocea ta!”

Dar să risipim nerăbdarea. Să vină mesajele siropoase!

Momeala o aruncă Ioana.

-Eu stau în Berceni. Brâncoveanu. Poate ai drum zilele astea. Pup

Peștele cel mare mușcă din prima!

– Lasă-mi o adresă

Ioana îi lasă. Debut promițător. Dar începe să-l încingă.

-Dacă ești prin zonă mâine, dă-mi, te rog, un semn. Zonă, adică București. Pup! Și mesajul se încheie cu o inimioară.

Doar că Bittman nu prea e în zona. Regretă, dar nu poate schimba itinerariul.

-Mâine plec la Călărași. Aș fi vrut să fiu.

Două buzițe și emoticonul lăcrimând încheie răspunsul solistului de la Holograf.

-Have fun. Vedem săptămâna viitoare. Poate avem timp atunci. Pupici dulci și superbi ca vocea ta.

Si chiar e cascadă de pupici rozalii.

”Ce vrăjitor ești tu! Da și io-s vrăjotoare, să știi”

O altă zi de pescuit. Ea îi trimite o poză sexy. Ecuația e de gradul l, are o singură soluție:

-Hai la mine, scrie Bittman.

-Hai tu la mine. Am făcut patru feluri de mâncare.

-Nuuuu! Tu la mine. Eu n-am mâncare. Dormi la mine, se întinde cântărețul.

-Unde ești? Io-s în Berceni

Bittman e, din nefericire pentru el, la Izvorani. Dar o ”taie” spre București.

-Ajung cam în 40 de minute

-E foarte departe!

-Da, dar merg acasă, în Herăstrău, spune el cu speranță.

-Aaa. Oricum, departe, anulează Popeasca întâlnirea.

Bittman încearcă…

-Știi

-Departe

-De ce..

Ioana îi trimite mesaj vocal. Dan îi răspunde cu aceeași monedă. După, curge textul Ioanei.

-Ce vrăjitor ești tu! Da și io-s vrăjotoare, să știi

-Știu, și din dreptul lui Bittman apare o imensă inimă. Și din nou speranță:

– Așa că vii

Retezată, brusc:

-Dacă nu adorm

”Poate mă inviți la tine”

Altă zi…

-Miau?!

Răspuns pozitiv al Popeascăi:

-Voiam să te vizitez

-Offf, dacă nu spui nimic

-Miau bun. Poftă bună, îi răspunde ”Devoratoarea”. El îi mulțumește.

Ioana Popescu e datoare cu răspunsul reproșul de mai sus al lui Bittman:

-Păi nu știu nici eu ce vreau să fac. Când îmi vine, atunci zic

-Păi îți vine rar, zice Bittman.

-Da, da… Deci have fun anyway. Io ajung în centru (în zona Romană-Victoriei) la noapte și stau până luni în zonă. Poate ne vine vreo idee. Miau

-Nu cred că stai atât de mult!!!?

Tot Bittman:

-Eu am copiii la mine, dar dacă e, poate mă inviți la tine

-Cu copii cu tot?!

-Dacă vrei, da! 23, 18, 15. Băieți toți. Și Bittman râde cu gura până la urechi.

-Marfă, zice Ioana, și-i trimite fix trei inimioare.

”Nu te dărui, dacă mergi în Centrul Vechi”

Rugămintea lui Bittman:

-Te rog, nu te dărui, dacă mergi în Centrul Vechi

– Nu merg în Centrul Vechi, îl pune la punct Popeasca pe sec.

-Dar unde?

– Eu merg la un amic, care are o vilă în spatele liceului George Enescu

-Oooo, frumos

– Te pup și seară frumoasă. Ioana îi trimite un ”braț” de buze.

– Te sărut, sunt mai generos, zice el și îi dăruiește inima. Una mare.

Ioana se simte datoare:

-Mă revanșez io

Iar el imploră:

-Te rog, fă-o odată!

Răspunsul e pe măsură:

-Da, dar stai să vezi, când vin, nu o să mai plec

-Asta e, îmi asum. Și din nou inima lui Bittman. Ziua s-a scurs.

Dar solistul de la Holograf are timp, o așteaptă. Ea revine repejor.

-Ola! Poate trec mâine seară pe la tine

-Olaaa, mâine seară s-ar putea să fiu cu treabă, hai să vorbim mai târziu, să vedem ce și cum

-Bine, vorbim mai târziu. Problema e că eu mâine de la 10 dimineața am o treabă, trebuie să vină mătușa mea să-i dau drumul în casă, că vine de la Focșani. De asta ziceam că mâine seară sunt liberă

-Seara asta, nu?

-Ne auzim mai încolo, să văd dacă rezolv cu mătușa mea mâine dimineața. Pup

Pe seară…

-Ce faci?, întreabă Bittman.

– Rămâne pe 30? Dacă mâine nu poți

-Încercăm și mâine, dar era mișto azi

-Sorry, mă revanșez eu, și Ioana încheie cu ”clasicele” buze.

”Am bomboane, am vin rose, am sex oral”

Dan Bittman și Ioana Popescu aveau să continue ”recitalul” pe Whatsapp.

-Eu zic să vii la mine, e mesajul lui artistului.

-O să vin

-Știu, ești în pat. Ți-e lene

-Ești paranormal

-Mâine vine nu știu cine, continuă Bittman vizibil iritato-ironic

-Da, dar ți-am zis de mâine la 10. Tre să fiu aici. Și n-am chef să vin și să plec repede. Vedem

Dan Bittman o anunță că e la o petrecere. Îi trimite locația.

-Sunt la o petrecere de bloc

-Vino aici după ce termini

-Eeeeeeee

-Hai, și Ioana îi arată și ea locația. Ba îl momește cu…

– Am bomboane, am vin rose, am sex oral

– Sex oral!… E un fapt fără precedent

-Așa e, nici eu nu știu exact cum arată

”Devoratoarea” scoate arsenalul greu: pozele!

Începe ritualul pozelor. Și are Ioana ce arăta. Ochii îi fug lui Bittman. Pe sânul Ioanei.

-Vezi că ți-a ieșit ca surorii lui Michael

– Bineee, nu mai trimit poze

-Ba daaaa, cum nu!?

-Lasă, să nu te disturb. Ia un taxi și vino

-Nu pot acum, femeie

-Mai trimite

-Bine, acum vezi cum e când nu poți să ajungi

-Văd. Hai, mai trimite una și mă duc

Și Ioana chiar îi dă ”incendiara”, cu o poză în care stă pe scaun, ”crăcită”. Bittman e în delir!

-Trimite și restul

-N-ai spațiu pentru ele. Mai bine le vezi live

-Nuuuu, te rog

-Nu știu, mă mai gândesc. Deci, te aștept azi sau pot să mănânc ceapă?

– Mănâncă

-Bine, stăpâne. Pup

-Sărut. Da nu mai bine veneai tu la mine să dormim?

-Aoleu

-Oricând poți să vii. Îmi trimiți o poză acum, de dimineață?

”Mai vreau, alea sexy scoate-le de la naftalină”

Poza vine instant. Nu e ”deocheată”, dar emană erotism. Și dacă nici Bittman nu știe, atunci, cine??

-Așa frumusețe, fă-mă!

-Mai vreau, alea sexy scoate-le de la naftalină

Ioana trimite.

-Asta mi-a plăcut pentru că-ți văd gleznele, picioarele

-Poate ne vedem acum, pe zi

Dar Ioana este, din nou, ocupată.

-Azi aștept doi curieri. Până în 14:00-15:00, mi-au zis că ajung. Vorbim după

-Mmmmm, curieri…

-Ce primești, lenjerie sexy?

-Deci, o plată pentru că am vândut o rochiță, și o oglindă și un covor comandate. Îți arăt bonurile

-Nuuuu, nu vreau să-mi arăți decât pe tine. Hai, încă una goală din arhivă

-Asta de dimineață am făcut-o acu, ca să știi. E proaspătă. Dar stai să caut ceva

– Dă-mi-te la sărut

Ioana îi trimite o altă poză. E goală pușcă, lui Bittman îi place, dar îi găsește și cusur:

-E frumoasă, dar prea întunecată

-Pari înaltă. Dă-mi-o la sărutat, să ți-o ling un pic

-Pentru că-s foarte bine proporționată. Am făcut gimnastică în generală. Și atletism

”Câți ani ani? Îți trimit Uber?”

Nu-l interesează pe Bittman gimnastica, atletismul…

-Picioare frumoase

-Hai, desfă-te, să te văd

– După asta, mă duc să-mi fac o cafea, scrie Popeasca și îi trântește ”artă”, nu glumă. Picioarele larg deschise și cu mâinile pe… Iar replica ”Holografului” e pe măsură:

-Eu așa te-aș ține toată ziua

Încins, mai cere o poză. O primește și…

-Hai să ți-o sărut

-Câți ani ani?

-Vii așa ca-n poză, cu bradul

-Îți trimit Uber?

Ea răspunde:

-Cam ashea. Daa, Uber

Dan Bittman trimite, într-adevăr, Uberul. Apoi conversează cu Ioana. E interesat dacă a ajuns, ea confirmă. De aici, e simplu: Dan Bittman și Ioana Popescu au ajuns în pat. Și cine-o crede că să doarmă împreună, așa cum o ”mesăgea” artistul în conversațiile anterioare, se înșală amarnic!

