Un lucru este cert! Ioana Popescu, zisă și „Devoratoarea”, are un „portofoliu” cu care poate închide gura fiecărei dive din showbiz. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, ex-jurnalista a nominalizat cinci bărbați celebri care au satisfăcut-o, de-a lungul „carierei”, în dormitor. Printre aceștia a apărut și un nume surpriză de care nimeni nu a știut nimic până acum: solistul unei arhicunoscute trupe rock! Avem declarații în premieră, direct de la sursă.

Ioana Popescu a devenit celebră după ce a relatat, cu lux de amănunte, legăturile amoroase pe care le-a avut cu mai mulţi fotbalişti. Gabriel Torje, Răzvan Ochiroşii, Ionuţ Lutu, Adi Mutu, Răzvan Raţ sau Bogdan Mara sunt doar câţiva dintre jucătorii care au trecut prin patul fostei ziariste. De aici îi vine și porecla ”Devoratoarea”. Însă nu doar eroii „dreptungiului verde” i-au uns „trotineta”. Bruneta a „împachetat”, în trecut, inclusiv artiști și politicieni.

Artiști și politicieni pe lista „Devoratoarei”. „Top 5… hmmm…”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ioana Popescu a acceptat să facă top 5 bărbați cunoscuți cu care a avut aventuri erotice. Pe listă a apărut și un nume șoc de care nimeni nu a avut habar: solistul turpei Holograf, Dan Bittman!

„Top 5… hmmm… Cuzin Toma, Mihai Ogășanu, Bogdan Mara, Alexandru Sassu și Dan Bittman„, i-a enumerat, fără nicio reținere, Popeasca.

Dan Bittman, ridicat în slăvi de Ioana Popescu: „E viril, are o grămadă de prietene de f***t!”

Nume cu adevărat grele în domeniile lor de activitate. Dar… Dan Bittman? Cum a ajuns, oare, în patul „Devoratoarei”? Cum de nu a „transpirat” nimic în presă până acum? Ioana Popescu are cuvântul! Că doar ea este „regina”!

„Noi ne știam de multă vreme, iar el îmi dădea sfaturi muzicale. M-au fascinat enorm piesele lui. Am fost curioasă și să văd cât de dotat este! Nu are probleme, este mediu. Pentru vârsta lui se ține foarte bine. Se cântărește de dimineață, încearcă să se lase de fumat. E viril, dar îl simt așa gol pe interior, i-am zis-o de altfel ulterior. Cred că vrea să trăiască așa independent, până când va putea. Nu are curajul să se lipească serios de o femeie. Noi, femeile, simțim asta și de asta ne retragem. Sigur că prietene de f***t are o grămadă și unele chiar și vedete, dar eu nu sunt așa, eu vreau să fie albă sau neagră!„, ne-a declarat Ioana Popescu.

„Era parfumat, ras, gelat. Am apreciat că…”

În continuare, „Devoratoarea” ne-a mărturisit că a avut sentimente pentru Dan Bittman, însă totul s-ar fi „rupt” după ce i-ar fi văzut adevăratul caracter. Deși artistul era maniac cu propria imagine, după cum susține ex-jurnalista.

„Mi-a plăcut foarte mult de el, am vorbit mai intim cam un an, eram cumva îndrăgostită până să îl cunosc mai bine. După am înțeles că este extrem de egoist, narcisist și încăpățânat. Mi-am făcut toate poftele cu el. Era parfumat, ras, gelat, deci nu am ce să îi reproșez. Am apreciat că nu m-a mințit cu nimic„, ne-a mai spus sexy-jurnalista.