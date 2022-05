Virginio Dell Uomo e italian, dar s-a mutat în România și se ocupă de imobiliare, panificație, pizzerii… Mai are terenuri la Brașov, la București, la Constanța. Astea-s afacerile. Omul e ”blindat”. Dincolo, pe partea sentimentală, o cucerire de marcă: Andreea Ilie, nimeni alta decât ”fosta” celebrului solist de la Holograf, Dan Bittman. Cum a ”descoperit-o” italianul, cum au ajuns la iubire pură, dar și când a cerut-o de nevastă pe mezzosoprană? CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Dan Bittman ar avea motive temeinice să simtă gelozia: Andreea Ilie, fosta lui iubită, pe care o mai sună și acum, potrivit surselor CANCAN.RO, trăiește marea iubire alături de un om de afaceri italian, dar care și-a stabilit „cartierul general”, de ceva timp, la Brașov.

De unde-și controlează afacerile derulate în mai multe orașe, între care și Capitala. Virginio Dell Uomo este numele lui, are 45 de ani, iar pe Andreea Ilie avea s-o cunoască întâmplător.

A văzut-o și s-a îndrăgostit pe loc de ea

În urmă cu mai bine de trei luni, o recepție dată la ambasada Italiei la București avea să deschidă drumul iubirii pentru cei doi, Virginio Dell Uomo și Andreea Ilie. Mezzosoprana a cântat acolo, italianul a ascultat-o și s-a îndrăgostit pe loc. A abordat-o, ea nu l-a refuzat, potrivit surselor noastre.

Galant, omul de afaceri avea să-i propună prima întâlnire. Și aia a fost. Ar fi devenit, la scurt timp, iubiți. Și, tot de atunci, este nelipsit de la concertele ei, fie susținute la București, fie la Roma sau în alte orașe ale Italiei. Ba chiar are lojă rezervată, doar pentru el, singur, pentru unele dintre ele.

Ca un fior ar fi cuprins-o și pe Andreea Ilie relația. Apropiații spun că ar fi, pur și simplu, înnebunită după chipeșul de 45 de ani, așa că l-ar fi prezentat chiar și părinților ei. În timp ce el, italianul stabilit în România, îi acordă toată atenția.

Iar în urmă cu aproximativ trei săptămâni, când se aflau într-o vacanță exotică, ar fi cerut-o de soție! Andreea nu i-ar fi dat un răspuns pe loc, fiind, pur și simplu, copleșită. Dar și pentru că relația nu s-a înfiripat de mult timp, ci de doar câteva luni.

Italianul Virginio Dell Uomo, probleme în ”paradisul” rezidențial din Brașov

Nu toate-s chiar perfecte în afacerile celui care a cucerit-o pe Andreea Ilie. Un cartier rezidențial la câteva minute de municipiul Brașov, ridicat de dezvoltatorul Virginio dell Uomo, este motiv de scandal. Plângerile au curs gârlă, proprietarii, care au scos din buzunare zeci de mii de euro, fiind nemulțumiți de ceea ce au găsit.

În mini-cartierul de 15 blocuri de la Sânpetru locatarii spun că trăiesc un coșmar. Străzi pline cu noroi, fără canalizare, apartamente inundate de fosă, cu mizeria de la WC-urile din tot blocul, mari probleme la salubrizare. Iar un bloc întreg ar fi fost ridicat fără autorizație.

Ce spune Virginio dell Uomo? „Mi-am asumat riscul de a construi acel imobil, în ideea că va ieși autorizația de construcție, pentru că eu am îndeplinit diligențele pentru această investiție”, a declarat dezvoltatorul.

„Pentru clienți, la care eu am vândut apartamentul, pentru că am respect față de ei, sunt clienții mei, eu nu-i las. Nu-i voi lăsa niciodată, până nu termin tot ce am de făcut. Eu merg înainte ca tancul și îi rezolv cu toate problemele”, a mai spus afaceristul, potrivit bzb.ro.

