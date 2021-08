Ce a aflat Andreea Ilie în living la DJ Sean Norvis: ”Tot am vorbit, dar niciodată...”. Celebrei mezzosoprane nu i-a venit să creadă!

Andreea Ilie și DJ Sean Norvis, pe numele adevărat, Flavius Milionor Oprean, colaborează de aproape șase ani. Mare parte din timp nu au știut că locuiesc în aceeași comună, mai mult, stau pe străzi vecine. Cum au aflat totul? S-a întâmplat într-o zi în care mezzosoprana a venit la Flavius acasă, iar în living aveau să rămână ”interziși”! CANCAN.RO are povestea savuroasă, pe care v-o prezintă în exclusivitate.

Cine este DJ Sean Norvis? ”Am început acum 12 ani ca DJ, iar de opt ani sunt și producător de muzică. Ulterior, am semnat cu case de discuri, după care am început să-mi fac casa mea de discuri, acum am patru, pe mai multe stiluri, și sunt semnat ca artist Sean Norvis, cu Cat Music”, începe a dezvălui Flavius Milionor Oprean. Ca producător, a întâlnit-o, într-o zi, pe Andreea Ilie. Au început colaborarea.

Au aflat după șase ani de colaborare că sunt vecini

În 2014 s-a întâmplat. Dar niciunul dintre ei nu a știut că au casele la peste stradă, unul de celălalt. ”Noi am început să colaborăm de prin 2014. Prima lansare a fost la un remix al ei, pe care l-am făcut eu. De fapt, ea mi-a dat o acapelă, eu am făcut instrumentalul și am lansat oficial remixul făcut de mine. Asta se întâmpla în decembrie 2014. Iar eu am aflat în pandemie, anul trecut, că noi suntem vecini, în Dumbrăvița, lângă Timișoara. Și stăm acolo de șase ani împreună. Colaboram și nu știam că suntem vecini.

Am aflat asta anul trecut, când am înregistrat o piesă la mine în living, Bella ciao, lansată nu de mult timp. Stăm la o stradă unul de altul. Noi tot am colaborat, tot am vorbit, dar niciodată nu am vorbit chestii personale, `hei, ce faci, hai să ne plimbăm`. Eu am întrebat-o, atunci, `tu unde stai?` `Păi în Dumbrăvița.` Unde?` `Pe strada cutare`. Păi și eu stau pe strada cutare, paralelă`. Zic: `hai să ne plimbăm cu bicicleta`. A fost fain. Nu știam că suntem vecini`”, a povestit, amuzat, Sean Norvis.

DJ Sean Norvis: ”Muzica e drogul meu!”

Același DJ avea să dezvăluie cum a ajuns să producă muzică și să o ducă și la rangul de afacere. Deși, nu asta l-a interesat. ”Nu a fost greu, nu m-am gândit la bani, dar când e vorba de muzică, pentru mine tot timpul e o plăcere. Mie îmi place să compun. Când e vorba de muzică, ăsta e drogul meu, îmi place muzica foarte mult. Dar a fost greu, pentru că nu am avut susținere, ca să spun așa. Susținere financiară. Trebuie să investești, cumva, iar eu nici nu mă gândeam la investit, nici n-am investit, nici n-a investit nimeni în mine, chiar dacă am semnat cu Cat Music. Cel puțin nu la nivelul la care ar fi trebuit. Pentru că am văzut că pe o platformă sunt cel mai bine vândut artist din România, anul trecut. Și asta m-a bucurat foarte tare”, a spus Sean Norvis.

Până să ajungă la acest nivel, DJ-ul a avut alte aspirații. Și-a deschis, la un moment dat, o afacere cu un olandez. Avea să fie țepuit! ”Am început prin a fi recepționer la un hotel, la 19 ani, am terminat facultatea de Comunicare și Relații Publice, voiam să fac jurnalistică, dar m-am mutat la comunicare în ultimul an. Atunci am lucrat la un hotel, apoi la o firmă de construcții, făceam devize, mergeam la licitații. Am avut apoi o firmă, exportam paleți în Olanda. A mers, dar eram cu un asociat olandez care, na, în vremurile de atunci, acum 15 ani, nu erau oamenii atât de calitativi. M-am țepuit, ca să zic așa. Am lucrat apoi în asigurări, am fost agent de asigurări, o perioadă, iar între timp mi-am făcut firma mea”, a povestit Norvis.

De unde numele de scenă DJ Sean Norvis?

Cum a ajuns DJ Sean Norvis nume de scenă? ”Mixam într-un club, nu aveam nume, iar după câteva luni la clubul respectiv au zis că trebuie să facă un afiș și m-au întrebat: `cum te trecem, DJ Flavius?` Am zis că mă gândesc la un nume, le-am spus că le dau răspunsul după masă. M-am pus la o terasă, mi-am comandat o cafea și o limonadă, am luat un șervețel de la ospătar, un pix… Numele meu real este Oprean Flavius Milionor, l-am pus pe verticală și am început să-l mixez și mi-a ieșit Sean Norvis, după cinci minute. Prin combinațiile pe care le-am făcut eu în momentul respectiv. Nu știu, imaginația. Toată lumea mi-a spus că sună internațional, că sună bine”, a dezvăluit Sean Norvis.

”Banii îi câștig așa: fac producții, le lansez pe toate magazinele digitale, din drepturi de autor, apoi mai sunt banii pe care-i primesc pentru a crea piese. De trei ani nu mai am alt job, asta fac”, a mai spus Sean, care, pe timpul pandemiei, s-a axat cel mai mult pe producție. ”Am produs în ultimul an jumate două albume. Unul îl aveam în proporție de 80 la sută, l-am finalizat și lansat în pandemie, după care am lansat încă un album de remixuri. Iar până acum am lansat trei albume, am piese incluse în peste 500 de compilații wordwide care au stat în top 100 beatport mai bine de 1200 de

zile”,a încheiat DJ-ul.

