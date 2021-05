Artist, DJ, producător, remixer și fondator al casei de discuri Norvis Music, Sean Norvis scoate, chiar de ziua lui, un nou album. Al treilea al artistului care spune, între altele, că și-ar dori și o lansare ca la carte a acestuia.

“United Remixes” este cel de-al 3-lea album al artistului și conține două CD-uri, iar ambele sunt disponibile începând de vineri în magazinele digitale. “Mă bucur foarte mult că am reușit să lansez în această perioadă încă un album. Acum un an, am lansat albumul “United” în club Fratelli Timișoara. Îmi este dor de un party și sper cât mai curând să pot să organizez o lansare și pentru acest album. Muzica ne va uni tot timpul”, a declarat artistul. (CITEȘTE ȘI: SEAN NORVIS ȘI AFRICANUL TWIZY DADY LANSEAZĂ PIESA PRIMĂVERII: ”AȘA A ÎNCEPUT TOTUL!”)

Sean Norvis se simte împlinit: “Nu-mi doresc decât ce am!”

Sean Norvis se simte împlinit, atât pe plan personal, cât și pe cel profesional. Avea să divulge ș ice-și dorește de ziua lui. “Nu-mi doresc decât ce am! Am o familie minunată, o soție care mă iubește și pe care o iubesc enorm și un copil care mă face să mă simt cel mai special tată din lume. Bineînțeles că în muzică am multe surprize pentru voi, una dintre ele fiind un proiect nou, ce se va numi LOS TRAFALETOS, din care vor face parte și alți artiști cu renume, pe care îl vom lansa în această vară”, a dezvăluit Sean Norvis.