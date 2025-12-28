Ciorba de burtă găsită în porturi dunărene de Radu Anton Roman, leacul cel mare împotriva mahmurelii și a gândurilor tulburi

După praznicele Crăciunului, când vinurile s-au întrecut în putere, iar fripturile au fost mai multe decât zilele, omul cu judecată caută o mântuire. Iar această mântuire nu vine nici din ceaiuri, nici din vorbe dulci, ci dintr-o strachină fierbinte de ciorbă de burtă, așezată pe masă cu pâine albă și ardei iute, spre limpezirea capului și îndreptarea sufletului.
Ciorba de burtă, deși cu obârșie răsăriteană, cu iz arabo-turcesc, s-a aciuat pe meleagurile noastre de pe vremea când încă bătea semiluna peste Dunăre. Și, ca orice lucru bun ajuns în Valahia, a fost îmbunătățită cu minte românească: smântână groasă, gălbenuș, leuștean, zarzavat și oțet pe măsură.
Așa s-a născut nu doar o mâncare, ci un adevărat leac național. Ciorba de burtă nu se mănâncă, se cinstește. Ea nu hrănește doar pântecele, ci și voința omului slăbit de petreceri, chefuri și pahare fără număr.
Se știe din bătrâni că adevărata ciorbă de burtă se găsește în București, în porturile Dunării și prin Dobrogea, acolo unde istoria s-a amestecat cu foamea și cu pofta de trai. La Brăila, Galați, Constanța ori Severin, cârciumile care se respectă deschid dis-de-dimineață, iar coada se face cu noaptea-n cap. Nu-i de mirare că unii jurați ai gustului vin încă de la ceasurile patru, iar alții își trimit oameni de încredere să le țină rând. Ciorba bună nu așteaptă și nici nu iartă pe cei leneși.
Se servește fierbinte, cu ardei iute, iar alături să fie la îndemână o „olivieră” cu mujdei, oțet și smântână, că fiecare mâncăcios are rânduiala lui.
Nu există doctorie mai bună pentru capul greu și stomacul răzvrătit decât o ciorbă de burtă fierbinte. Ea spală păcatele vinului, alungă amețeala și pune din nou sângele în mișcare. După două-trei linguri, omul simte cum viața se întoarce în el, iar lumea devine din nou prietenoasă.
Unii zic că vindecă mahmureala. Alții jură că alină sufletul. Adevărul e că face din amândouă, dacă e gătită cum se cuvine.
