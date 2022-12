Ioana Popescu a pierdut sarcina! Primele declarații ale vedetei: ”Așa a vrut Dumnezeu”

În urmă cu câteva zile, Ioana Popescu a făcut un anunț trist pe rețelele de socializare. Actrița a mărturisit faptul că a pierdut sarcina. Trece prin momente grele, dar a mărturisit, în cadrul unui interviu, faptul că a simțit că se va întâmpla acest lucru. Iată detaliile mai jos, în articol.

În urmă cu trei zile, Ioana Popescu anunța pe rețelele de socializare faptul că a pierdut sarcina. La Antena Stars, actrița a oferit mai multe detalii referitoare la drama pe care o trăiește. Pentru a-și mai ameliora starea pe care a căpătat-o în urma veștii dramatice, Ioana a mers la munte. Când s-a întâmplat nenorocirea, era însărcinată în trei luni. În plus, a mai mărturisit, în cadrul interviului, faptul că ar fi simțit că va pierde sarcina. A transmis un mesaj și femeilor însărcinate, și anume, să nu anunțe că vor deveni mămici, până nu trec de pragul de 4 sau 5 luni.

„Mulțumesc tuturor pentru gânduri, celor care s-au gândit la mine în aceste zile. Mă simt cât de cât mai bine, psihic și mai bine că am fost la munte, m-a ajutat o prietenă de a mea (…). Eram în aproximativ 3 luni, era posibil pentru că mi-a spus medicul ginecolog, eu n-am făcut (n.r. avort) că m-a rugat soțul meu să păstrez, că el este catolic și are anumite principii, puteam să avortez, dar am lăsat așa pe mâinile Domnului.

Eram cumva convinsă, dar nu am vrut. Am simțit chestia asta (n.r. că va pierde copilul). Vreau să le spun femeilor care sunt însărcinate să nu anunțe nimeni până când nu trece de pragul de 4-5 luni. Înainte să rămână însărcinate să vadă dacă au cumva un fibrom, pentru că nu se mai poate opera nimic din momentul în care rămâi însărcinată. Asta a fost la noi în familie de 4 generații. Da, îmi doresc să devin mamă, îmi sunt foarte dragi copiii și aș vrea și eu. Poate nu a fost momentul, așa a vrut Dumnezeu”, a declarat Ioana Popescu la Antena Stars.

Ioana Popescu trăiește o dramă

În urmă cu doar câteva zile, Ioana Popescu mărturisea, printr-un mesaj pe internet, faptul că a pierdut sarcina.

„Este o zi foarte grea pentru mine. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor d-lui dr. ginecolog, am pierdut sarcina. Dacă țineți la mine, vă rog, în aceste zile nu am puterea să discut despre aceste lucruri extrem de dureroase. Uneori nu pot și nici nu vreau să par puternică. Dar vă mulțumesc din suflet tuturor celor care m-ați susținut. O să ies acum un pic din zonă și o să mă reculeg și o să încerc să mă adun”, a fost mesajul transmis de actriță, la momentul respectiv.

Sursă foto: Facebook Ioana Popescu