Cum a murit Ioana Popescu, de fapt? Ce s-a întâmplat cu jurnalista la Spitalul Sfântul Ioan

Moartea Ioanei Popescu a șocat opinia publică și a ridicat numeroase semne de întrebare. Jurnalista, cunoscută pentru aparițiile sale controversate și declarațiile care stârneau mereu reacții, s-a stins brusc la doar 45 de ani, lăsând în urmă o întreagă lume îndurerată. Deși în ultimele zile se plângea că nu se simte bine, nimeni nu se aștepta ca finalul să vină atât de repede.

Cel care a confirmat inițial decesul a fost Mihai, iubitul brunetei, cu care aceasta trăia o poveste de dragoste recentă. El a susținut că partenera sa a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București, după ce ar fi suferit complicații cauzate de probleme medicale grave: varice esofagiene, hepatită C, palpitații și ulcer.

Cum a murit Ioana Popescu, de fapt

Sursele CANCAN.RO au dezvăluit motivul real al decesului. Cauza nu a fost o surpriză pentru cadrele medicale care o aveau în evidență pe Ioana. Jurnalista suferea de ciroză în stadiu terminal, o boală cu care se lupta de mai mult timp. Afecțiunea hepatică severă era deja în atenția medicilor, motiv pentru care nu s-a considerat necesară deschiderea unui dosar de moarte suspectă.

De asemenea, am aflat faptul că Ioana Popescu a fost cea care a sunat singură la ambulanță, cerând ajutor medical. A fost transportată la Spitalul Sfântul Ioan din București, unde a rămas internată sub supravegherea medicilor. Din păcate, starea ei s-a agravat rapid, iar în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025 s-a stins.

Sfârșitul Ioanei Popescu reprezintă dispariția unei voci care a știut întotdeauna să iasă din tipare și să atragă atenția publicului, fie prin mesaje directe, fie prin apariții nonconformiste.

