Acasă » Știri » Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat

Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat

De: Denisa Iordache 28/09/2025 | 10:10
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Moartea Ioanei Popescu a creat o adevărată furtună în spațiul public. Fosta jurnalistă, cunoscută pentru declarațiile sale controversate și pentru eticheta de „devoratoare de fotbaliști”, a fost mereu o prezență vocală și energică, iar vestea dispariției sale a șocat. Doar că, imediat după primele anunțuri, au apărut zvonuri contradictorii, care au aruncat totul într-o zonă de mister.

Cel care a confirmat inițial decesul a fost Mihai, iubitul brunetei, cu care aceasta trăia o poveste de dragoste recentă. El a susținut că partenera sa a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București, după ce ar fi suferit complicații cauzate de probleme medicale grave: varice esofagiene, hepatită C, palpitații și ulcer.

La scurt timp, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Carmela Popa, considerată cea mai bună prietenă a Ioanei, a contestat public moartea acesteia, acuzându-l pe Mihai că ar fi un șarlatan.

„Iubitul nu e iubit și Ioana nu este moartă! Păcat că ne-a creat niște trăiri urâte nouă! Acest individ este un șarlatan! Am ‘socializat’ și eu cu el, însă nu i-a plăcut discuția, mi-a dat block! Cică are contract de exclusivitate! Cat de proști să fiți ca televiziuni să plătiți un așa borfaș? Mi se cam pare ca aici ea este o victima! Nici nu mai știu ce sa zic! O nebunie totală, sincer!”, a scris Carmela Popa, în secțiunea de comentarii a unei postări despre moartea Ioanei Popescu.

Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Aceste declarații au alimentat și mai mult confuzia, iar mulți apropiați și fani ai brunetei au început să se întrebe dacă informația despre deces este sau nu reală.

Mara Bănică a elucidat misterul

În cele din urmă, jurnalista Mara Bănică a pus punct speculațiilor și a adus confirmarea oficială. Ea a discutat direct cu reprezentanții Spitalului Sfântul Ioan, care au confirmat că Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani.

Mai mult, Bănică a precizat că situația este cu atât mai tristă cu cât Ioana nu are rude apropiate care să se ocupe de înmormântare.

„Am aflat o serie de informații despre moartea loanei Popescu. Am primit tot felul de telefoane de la mulți cunoscuți, artiști care au interacționat cu ea de-a lungul vremii şi au fost foarte impresionați de soarta asta grea a loanei. A murit la 45 de ani, într-un spital din București. Toți mi-au spus că undeva a apărut un domn, fost iubit, actual iubit, erau de vreo lună împreună, care cere bani. Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la Sfântul loan. Vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de asistența socială, din păcate. Nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul 4 care să aibă dreptul s-o ridice. Așadar, se pare ca până în momentul ăsta o s-o înmormânteze statul, dacă nu se va găsi o variantă”, a spus Mara Bănică pe Facebook.

Astfel, misterul a fost elucidat: Ioana Popescu a încetat din viață, iar dispariția sa lasă în urmă atât controverse, cât și o mare tristețe pentru cei care au cunoscut-o.

CITEȘTE ȘI:

Dan Alexa, mărul discordiei dintre Ioana Popescu și iubitul DJ! Cum îl trimitea în altă cameră, ca să poată conversa cu participantul Asia Express

Ioana Popescu, înmormântată la groapa comună?! Procedura care se aplică atunci când familia refuză să ridice trupul de la morgă

Tags:
Iți recomandăm
Mănânci salată de vinete din comerț? Care este cea mai sănătoasă, potrivit lui Dragoș Pătraru
Știri
Mănânci salată de vinete din comerț? Care este cea mai sănătoasă, potrivit lui Dragoș Pătraru
Dudu a fost găsit mort, lângă mașina sa. Ce s-a întâmplat cu salvamontistul, de fapt
Știri
Dudu a fost găsit mort, lângă mașina sa. Ce s-a întâmplat cu salvamontistul, de fapt
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Gandul.ro
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume...
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
Digi 24
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges,...
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Ce legătură este între moartea Andreei Cuciuc și nepotul lui Nicolae Botgros, care acum se zbate între viață și moarte: „Să fie pedepsit.”
kfetele.ro
Ce legătură este între moartea Andreei Cuciuc și nepotul lui Nicolae Botgros, care acum se...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
observatornews.ro
Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid, la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță
Fanatik.ro
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul...
Marius Șumudică, analiză dură după Petrolul – Rapid 0-1: “Cel mai slab meci! Execrabil!” Ce spune de Costel Gâlcă și scandalul Dobre – fani
Fanatik.ro
Marius Șumudică, analiză dură după Petrolul – Rapid 0-1: “Cel mai slab meci! Execrabil!” Ce...
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Dumitru Dragomir are o armată de muncitori nepalezi. Incredibil ce salarii le plătește Mitică Corleone
Romania TV
Dumitru Dragomir are o armată de muncitori nepalezi. Incredibil ce salarii le plătește Mitică Corleone
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Trecem la ora de iarnă în România. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Capital.ro
Trecem la ora de iarnă în România. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora...
Șobolanii cuceresc orașele. Invazia care nu se mai oprește
evz.ro
Șobolanii cuceresc orașele. Invazia care nu se mai oprește
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
Gandul.ro
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am luptat în fiecare zi
as.ro
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am...
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
După declarațiile Alexandrinei, Andrei reacționează într-un mod pe care nimeni nu-l aștepta. Coincidență? GREU DE CREZUT. Susținătorii concurentului din Casa Iubirii au dat ZOOM și au observat acest detaliu ULUITOR. Au făcut legătura instant
radioimpuls.ro
După declarațiile Alexandrinei, Andrei reacționează într-un mod pe care nimeni nu-l aștepta. Coincidență? GREU DE...
Ce nume are, de fapt, Ioan Andone în buletin. Marele antrenor român a încercat să-l schimbe, dar nu a reușit
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Ioan Andone în buletin. Marele antrenor român a încercat să-l...
Cât de gravă e accidentarea lui Denis Drăguș! “Era terminat! Am vorbit deja cu Marijana din Serbia”. Ratează România – Austria?!
Fanatik.ro
Cât de gravă e accidentarea lui Denis Drăguș! “Era terminat! Am vorbit deja cu Marijana...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mănânci salată de vinete din comerț? Care este cea mai sănătoasă, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mănânci salată de vinete din comerț? Care este cea mai sănătoasă, potrivit lui Dragoș Pătraru
Dudu a fost găsit mort, lângă mașina sa. Ce s-a întâmplat cu salvamontistul, de fapt
Dudu a fost găsit mort, lângă mașina sa. Ce s-a întâmplat cu salvamontistul, de fapt
Nou semnal de alarmă tras de specialiști, la final de septembrie 2025. Tulpina COVID care se răspândește rapid
Nou semnal de alarmă tras de specialiști, la final de septembrie 2025. Tulpina COVID care se răspândește rapid
Care sunt singurele două aparate care nu trebuie conectate la aceeași priză. Aceste 2 electrocasnice ...
Care sunt singurele două aparate care nu trebuie conectate la aceeași priză. Aceste 2 electrocasnice îți pot distruge locuința
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 8 + 13 = 15, mutând un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 8 + 13 = 15, mutând un singur chibrit
BANCUL ZILEI | Violonistul din pădure
BANCUL ZILEI | Violonistul din pădure
Vezi toate știrile
×