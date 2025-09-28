Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat

Moartea Ioanei Popescu a creat o adevărată furtună în spațiul public. Fosta jurnalistă, cunoscută pentru declarațiile sale controversate și pentru eticheta de „devoratoare de fotbaliști”, a fost mereu o prezență vocală și energică, iar vestea dispariției sale a șocat. Doar că, imediat după primele anunțuri, au apărut zvonuri contradictorii, care au aruncat totul într-o zonă de mister.

Cel care a confirmat inițial decesul a fost Mihai, iubitul brunetei, cu care aceasta trăia o poveste de dragoste recentă. El a susținut că partenera sa a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București, după ce ar fi suferit complicații cauzate de probleme medicale grave: varice esofagiene, hepatită C, palpitații și ulcer.

La scurt timp, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Carmela Popa, considerată cea mai bună prietenă a Ioanei, a contestat public moartea acesteia, acuzându-l pe Mihai că ar fi un șarlatan.

„Iubitul nu e iubit și Ioana nu este moartă! Păcat că ne-a creat niște trăiri urâte nouă! Acest individ este un șarlatan! Am ‘socializat’ și eu cu el, însă nu i-a plăcut discuția, mi-a dat block! Cică are contract de exclusivitate! Cat de proști să fiți ca televiziuni să plătiți un așa borfaș? Mi se cam pare ca aici ea este o victima! Nici nu mai știu ce sa zic! O nebunie totală, sincer!”, a scris Carmela Popa, în secțiunea de comentarii a unei postări despre moartea Ioanei Popescu.

Aceste declarații au alimentat și mai mult confuzia, iar mulți apropiați și fani ai brunetei au început să se întrebe dacă informația despre deces este sau nu reală.

Mara Bănică a elucidat misterul

În cele din urmă, jurnalista Mara Bănică a pus punct speculațiilor și a adus confirmarea oficială. Ea a discutat direct cu reprezentanții Spitalului Sfântul Ioan, care au confirmat că Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani.

Mai mult, Bănică a precizat că situația este cu atât mai tristă cu cât Ioana nu are rude apropiate care să se ocupe de înmormântare.

„Am aflat o serie de informații despre moartea loanei Popescu. Am primit tot felul de telefoane de la mulți cunoscuți, artiști care au interacționat cu ea de-a lungul vremii şi au fost foarte impresionați de soarta asta grea a loanei. A murit la 45 de ani, într-un spital din București. Toți mi-au spus că undeva a apărut un domn, fost iubit, actual iubit, erau de vreo lună împreună, care cere bani. Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la Sfântul loan. Vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de asistența socială, din păcate. Nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul 4 care să aibă dreptul s-o ridice. Așadar, se pare ca până în momentul ăsta o s-o înmormânteze statul, dacă nu se va găsi o variantă”, a spus Mara Bănică pe Facebook.

Astfel, misterul a fost elucidat: Ioana Popescu a încetat din viață, iar dispariția sa lasă în urmă atât controverse, cât și o mare tristețe pentru cei care au cunoscut-o.

