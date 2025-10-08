Doliu în fotbalul românesc! Ștefan Zofei, fostul președinte de la Electroputere și Extensiv Craiova, a murit

Este doliu în fotbal, după ce Ștefan Zofei, fost președinte la Electroputere Craiova și Extensiv Craiova a murit la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut marți seară.

Zofei a fost președinte între anii 1990-2000 și a reușit să câștige respectul și aprecierea tuturor celor care l-au cunoscut. Fostul președinte al echipelor Electroputere Craiova și Extensiv Craiova va fi condus pe ultimul drum mâine, 9 octombrie.

Vestea tristă a fost dată de Oltenia TV:

„Ştefan Zofei, fost conducător la echipele Electroputere Craiova și Extensiv Craiova, a încetat astăzi la vârsta de 72 de ani. Trupul neînsuflețit a fost depus în această seară la capela bisericii din Valea Roșie, iar înmormântarea va avea loc joi, la cimitirul Ungureni”.

Cine a fost Ștefan Zofei

Ștefan Zofei a fost președinte la echipa din Valea Roșie, Electroputere, dar și la Extensiv Craiova. Mai mult, el a fost cel care l-a adus la Electroputere pe Claudiu Răducanu la 16 ani, de la CSS Craiova.

„M-am dus la Sichitiu, m-am cam certat cu el, spunându-i să nu ia boschetari de pe stradă când avem un copil de aur. Cei care făceau glume proaste cu el au ajuns să joace pe uliță, iar el a jucat în Primera Division. Nu regret nici că l-am dus la Steaua. Doar Piți a avut ochi pentru el și nu s-a înșelat.”, a spus Ștefan Zofei, potrivit libertatea.

Cei care vor să își ia rămas-bun de la el o pot face. Trupul neînsuflețit al lui Ștefan Zofei a fost depus la capela bisericii din Valea Roșie.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în lumea fotbalului! Raul, un jucător de 19 ani, s-a prăbușit pe teren după ce un adversar l-a lovit în zona capului

Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor