Doliu în lumea fotbalului! Raul, un jucător de 19 ani, s-a prăbușit pe teren după ce un adversar l-a lovit în zona capului

Este doliu în lumea sportului din Spania. Raul Ramirez, portarul echipei de fotbal Colindres, a murit pe terenul de fotbal în timpul unui meci din liga a 5-a. Tânărul de 19 ani a suferit o lovitură puternică la cap.

Incidentul care a dus la moartea adolescentului de 19 ani s-a produs în minutul 60 al meciului de sâmbătă (27 septembrie), dintre Colindres, echipa la care juca Raul, și Revilla, când acesta a sărit pentru a prinde mingea în urma unei centrări și s-a ciocnit cu un atacant advers. Impactul a fost atât de puternic încât sportivul a suferit un stop cardiac multiplu.

Antrenorul lui Raul, Rafa de Pena, a alergat pe teren când adolescentul a căzut inconștient la pământ și a reușit să-l resusciteze cu ajutorul unei studente la asistență medicală care urmărea meciul.

Raul s-a prăbușit pe terenul de fotbal

Al doilea stop cardiac pe care l-a suferit a agravat situația, în timp ce era transportat în stare critică la spitalul Marques de Valdecilla din orașul Santander, din nordul Spaniei. După două zile petrecute la secția de terapie intensivă, tânărul sportiv a pierdut lupta cu viața. Familia acestuia a luat decizia de a dona organale sale, pentru ca alți oameni să poate beneficia de o șansă la viață.

În memoria lui Raul Ramirez, Federația de Fotbal din Cantabria a anuțat trei zile de doliu și păstrarea unui moment de reculegere la toate meciurile din următoarele zile. De asemenea, reprezentanții Clubului Sportiv Colinders au transmis condoleanțe familiei tânărului de 19 ani.

”Cu profundă durere, ne luăm rămas-bun de la Raul Ramirez Osorio, portarul primei noastre echipe și antrenorul echipei de tineret. În numele întregii familii de la Clubul Sportiv Colindres și Școala Municipală, dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor săi. Părinților săi, Emilio și Maria Jose, surorii sale Maria și partenerei sale Ariadna, durerea voastră este și a noastră și suntem aici pentru orice aveți nevoie; Colindres este casa voastră. Raul, ai ajuns la club în această vară și din primul moment ne-ai cucerit pe toți prin dăruirea și dorința ta, dar mai ales prin umanitatea ta. Ești un exemplu pentru toți tinerii care vor să joace fotbal. O parte din fiecare dintre noi merge cu tine, iar amintirea ta va rămâne cu fiecare dintre noi pentru totdeauna. Odihnește-te în pace”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții Clubului Sportiv Colindres.

