O femeie credea că și-a găsit dragostea vieții, după ce a cunoscut un ”prinț” nigerian. Ce s-a întâmplat după ce i-a trimis 200.000 euro

De: Andreea Stăncescu 16/10/2025 | 10:17
Țeapă de 200.000 de euro / FOTO: Freepik

O poveste care părea desprinsă dintr-un film romantic s-a încheiat dureros pentru o ploieșteancă de 61 de ani. Femeia a crezut că și-a întâlnit sufletul pereche pe internet, însă visul de iubire s-a transformat într-un adevărat coșmar financiar. Aceasta a plătit sume impresionante „iubitului ei” aflat la mare distanță de ea. 

Timp de aproape doi ani, aceasta a fost manipulată de un bărbat care se prezenta drept un „prinț” atent și îndrăgostit, dar care, în realitate, era un nigerian de 35 de ani. Cu vorbe meșteșugite, declarații emoționante și promisiuni de viitor, el a reușit, cu ajutorul unei complice de 32 de ani, să o convingă pe femeie să-i trimită sume impresionante de bani, în total aproape 200.000 de euro.

Când și-a dat seama că totul a fost o minciună și că banii au dispărut, femeia a mers la poliție și a povestit întreaga situație. Escrocul a fost adus la audieri, iar autoritățile l-au reținut pentru 24 de ore, urmând ca ancheta să stabilească întreaga rețea din spatele acestei „iubiri” false.

Escrocheriile sunt des întâlnite în România

Cazurile de escrocherie în România sunt numeroase, mai ales în ultima perioană. O pensionară din București a descoperit cu uimire că are de plătit aproape 3.400 de lei lunar pentru un împrumut contractat în numele ei. Femeia susține că nu a semnat niciun document și nu a autorizat pe nimeni să îi folosească datele personale, însă escrocii au falsificat actele sale și au aplicat pentru un credit. Ea a cerut să vadă actul de identitate, pentru că nu îl pierduse și nu îl declarase furat.

„Eram înștiințată că aș avea de plată 2 rate restante la un credit pe care eu l-aș fi făcut. Niciodată nu am făcut un credit, nici măcar nu am girat nimic, absolut, și vă dați seama că m-am panicat de tot cu toată situația (…) Am solicitat să mi se dea o copie după contractul care a fost făcut, să vedem despre ce e vorba, având în vedere că știam că nu am dat buletinul nimănui, copie la nimeni, nu am pierdut buletinul”, a declarat femeia, potrivit Antena 3 CNN.

