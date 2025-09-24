Ce a pățit un român, după ce și-a comandat un iPhone 17 Pro Max, cu livrare la un locker! Mesajul din aplicație l-a năucit

Comanda unui român s-a transformat într-un coșmar: iPhone 17 Pro Max dispărut înainte de ridicare. Ce a putut să pățească românul!

Un client din România a avut parte de o experiență uluitoare după ce a comandat noul iPhone 17 Pro Max, cu livrare la un punct automat de tip locker. Telefonul, cu un preț de peste 7.000 de lei, trebuia să ajungă în siguranță la destinație în doar câteva zile. În loc de notificarea mult așteptată care să confirme că produsul poate fi ridicat, românul a primit un mesaj complet neașteptat: coletul nu mai există în sistem.

Ce a pățit românul ce a comandat iPhone 17 Pro Max

Inițial, procesul părea să decurgă normal. Comanda fusese plasată în jurul orei 15:00, iar aplicația indica faptul că pachetul a fost preluat din depozit și urma să fie transportat către locker-ul ales. Entuziasmat, cumpărătorul a urmărit fiecare actualizare din aplicație, așteptând momentul în care va primi notificarea de ridicare. Însă, surpriză: în dreptul comenzii a apărut o notificare care l-a lăsat fără cuvinte. Textul sugera că produsul a „dispărut” din fluxul logistic și nu mai poate fi livrat.

Situația a ridicat imediat semne de întrebare. Cum este posibil ca un colet de asemenea valoare să dispară fără urmă, mai ales într-un sistem automatizat, unde fiecare mișcare este monitorizată?

Captura de ecran din aplicație, făcută chiar de client, arată mesajul derutant primit: „Coletul nu poate fi localizat”. Fără alte detalii sau explicații, cumpărătorul a rămas nu doar fără produs, ci și cu sentimentul că întreaga experiență s-a transformat într-un coșmar digital.

În mod normal, livrările prin lockere automate au avantajul rapidității și al siguranței: destinatarul primește un cod unic și poate ridica pachetul la orice oră. Totuși, în acest caz, pare că traseul coletului s-a „rupt” înainte de a ajunge în compartimentul rezervat.

Incidentul ridică o problemă mai largă, care privește încrederea clienților în serviciile moderne de curierat și depozitare automatizată. Dacă până acum aceste soluții erau promovate ca fiind sigure și eficiente, episodul de față demonstrează că pot exista și breșe. Și, din păcate, atunci când produsul pierdut valorează mii de lei, impactul este major.

