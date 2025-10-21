Acasă » Altceva Podcast » Alertă în România! Mădălina a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 21/10/2025 | 17:08
Mădălina a dispărut fără urmă /Foto: IPJ Teleorman

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei tinere în vârstă de 18 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să dea de ea, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Moise Mădălina-Alexandra, în vârstă de 18 de ani, domiciliată în Peretu, județul Teleorman. Se pare că de la începutul lunii septembrie fata a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma în data de 21 octombrie iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Moise Mădălina-Alexandra sunt: 1,60 m înălțime, 56 de kilograme, păr șaten și lung, ochi albaștri și fața ovală. Din păcate, nu se cunosc articolele vestimentare cu care tânăra era îmbrăcată în momentul dispariție.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Moise Mădălina-Alexandra este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Moise Mădălina-Alexandra. Este lege

Cine o vede pe Moise Mădălina-Alexandra este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

