A fost emis mesaj RO-Alert în Capitală! Elena, o fetiță de 9 ani, a dispărut fără urmă: cine o vede, să sune imediat la 112

De: Irina Vlad 20/10/2025 | 20:54
A fost emis mesaj RO-Alert în Capitală! Elena, o fetiță de 9 ani, a dispărut fără urmă: cine o vede, să sune imediat la 112

Este alertă de dispariție în București! Autortiățile române solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea minorei  Danciu Nicola Elena (9 ani), care a plecat voluntar de acasă, din Sectorul 2, în cursul zilei de azi. Cei care o văd sunt rugați să sunt de urgență la 112.

Luni, 20 octombrie 2025, Poliția Capitalei a anunțat că o fetită în vârstă de 9 ani a dispărut din Sectorul 2, solicitând sprijinul populației pentru găsirea acesteia. Un mesaj Ro-Alert a fost emis în București pentru găsirea fetei.

Potrivti informațiilor oferite de Poliția Română, la momentul plecării, copila era îmbrăcată cu un tricou roșu, pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz și geacă de blug albastră. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea fetei este rugat să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

”Alertă dispariție copil

La data de 20.10.2025, Danciu Nicola Elena în vârstă de 9 ani a plecat voluntar din București, Sector 2.

SEMNALMENTE: înălțime, 1.40 cm, 40 kg greutate, ten deschis, ochi verzi căprui.

ÎMBRĂCĂMINTE: tricou roșu, geacă de blug albastru, pantaloni trening bleumarin cu dungi roz.

Orice informație va fi transmisă la 112”, se arată în mesajul Ro-Alert.

”La data de 20.10.2025, în jurul orelor 15:45, Serviciul de Investigații Criminale Sector 2 – Compartimentul Urmăriri, a fost sesizat de către numita Tripon Ilenuța, despre faptul că minora Danciu Nicola-Elena a plecat voluntar de pe raza Sector 2 București, profitând de neatenția acesteia și nu mai revenit până în prezent”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Danciu Nicola Elena

Cine o vede pe  Danciu Nicola Elena este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Încercați să rețineți cât mai multe detalii despre copilul/persoana în cauză pentru a le comunica polițiștilor. Procedura este prevăzută de Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea

