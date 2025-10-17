Cazul bizar al lui Vasile, săteanul din Rozavlea care a decis să devină femeie. Cum arată acum, după transformare. A apărut la Antena 1

Un caz neobișnuit a stârnit curiozitate și emoție în rândul telespectatorilor din toată țara, după ce un locuitor dintr-un mic sat din nordul României a decis să își trăiască viața așa cum simte, fără teamă de judecăți. Povestea sa, prezentată într-un show de divertisment difuzat recent la o televiziune națională, a devenit rapid subiect de discuție. Iată cine este Vasile!

Personajul principal al poveștii este un fost localnic simplu, cunoscut de săteni pentru firea sa glumeață și pentru dragostea față de muzica populară. De câțiva ani însă, viața sa a luat o întorsătură spectaculoasă. După o lungă perioadă de frământări și întrebări legate de propria identitate, a ales să își urmeze adevăratul drum și să se prezinte lumii așa cum simte că este cu adevărat: femeie.

Cum arată acum Rodica Ghiban

Transformarea sa a fost însoțită de multe prejudecăți. Provenind dintr-o comunitate tradițională, unde astfel de decizii sunt rareori înțelese, Vasile a reușit totuși să câștige respectul celor care l-au cunoscut. Într-un interviu acordat în cadrul unei emisiunii, a vorbit despre dorința de a fi sincer cu sine și cum și-a dat seama că își dorește să fie femeie.

„Eram bărbat, dar când am fost la recrutare s-a descoperit că în corpul meu există organe feminine și atunci am stat și în armată. A fost Raiul pe pământ acolo, numai bărbați frumoși. Am stat doar două săptămâni pentru constatare.”, a spus Vasile.

Rodica Ghiban, cunoscută și sub numele de scenă „Sexy moroșanca”, a devenit cunoscută la Românii au talent, iar acum aceasta a participat și la „The Ticket”, unde i-a uimit pe jurați cu numărul său.

Momentul său a atras atenția publicului pe scena de la The Ticket. A venit îmbrăcat cu o ținută spectaculoasă, cu un costum popular foarte scurt, și o piesă muzicală compusă chiar de el, în care a strecurat mesaje despre acceptare și umor.

“Sexy Morosanca” a apărut ca o furtuna în showbiz-ul romanesc, dar la fel a și dispărut. Cu toate acestea, pare că s-a decis să revină în atenția publicului.

Foto: Facebook/Antena 1

