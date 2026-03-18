Topul celor mai bogați români, conform Forbes. România are 6 miliardari, în clasamentul din 2026

Românii sunt descurcăreți. Asta reiese din noul top al celor mai bogați oameni din lume al Forbes 2026. Clasamentul include peste 3.400 de miliardari la nivel global, iar averea totală depășește 20 de trilioane de dolari. Și România apare pe listă datorită unor informaticieni, oameni de afaceri și fondatori. Cei 6 miliardari din România au ocupat locuri importante datorită succesului din domeniul în care activează.

Pe unii dintre ei îi cunoașteți, de alții nu poate nu ați auzit. Cert este că au ocupat un loc în unul dintre cele mai așteptate topuri din an. Datorită averilor ridicate fie prin companii proprii, investiții sau participații în afaceri de succes, cei numiți sunt recunoscuți la nivel global.

Cine sunt românii din top Forbes

Primul loc este ocupat de Ion Stoica și Matei Zaharia, care sunt informaticieni și cofondatori ai companiei americane Databricks. Aceasta a fost fondată în 2003 de un grup de cercetători din cadrul Universității Berkeley din California și este una dintre companiile de top din industria inteligenței artificiale și a analizei de date. Atât Ion Stoica, cât și Matei Zaharia, au o bogăție estimată la 5 miliarde de dolari. După ce Databricks a fost evaluată la 134 de miliarde de dolari, românii au trecut de la locul 1.462 la locul 838.

IT-iștii sunt urmați de Ion Țiriac și frații Pavăl. Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din țară, Ion Țiriac, are o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari mai mare față de anul trecut. Investițiile în domeniul auto, imobiliar, servicii financiare și asigurări l-au situat, încă din 2007, în topul Forbes.

În 2018, frații Pavăl au ajuns și ei în topul miliardarilor, după ce compania Dedeman pe care au fondat-o în 1992, în Bacău, a devenit cea mai cunoscută în industria de bricolaj. Dragoș Pavăl, cofondatorul firmei, are o avere de 2,1 miliarde de dolari, în timp ce fratele său, Adrian Pavăl, care are și afaceri în imobiliare, are un capital de 1,4 miliarde de dolari.

Fondatorul companiei software UiPath, Daniel Dines, are un patrimoniu estimat la 1,3 miliarde de dolari și se află în topul Forbes încă din 2020. Afacerea sa se ocupă cu sistemele de automatizare al proceselor prin roboți software (RPA). Chiar dacă cifra sa de avere este într-o scădere față de anul trecut, acesta a avut titlul de cel mai bogat român din lume în 2021 și 2022.

