Acasă » Știri » Îl mai știi pe clovnul Hapciu? Cum arată acum fosta colegă a lui Dan Bittman și a Ancăi Țurcașiu de la emisiunea „Ba da, ba nu” din anii ’90

Îl mai știi pe clovnul Hapciu? Cum arată acum fosta colegă a lui Dan Bittman și a Ancăi Țurcașiu de la emisiunea „Ba da, ba nu” din anii ’90

De: Denisa Crăciun 06/05/2026 | 07:29
Îl mai știi pe clovnul Hapciu? Cum arată acum fosta colegă a lui Dan Bittman și a Ancăi Țurcașiu de la emisiunea Ba da, ba nu din anii '90
Îl mai știi pe clovnul Hapciu? Cum arată acum fosta colegă a lui Dan Bittman și a Ancăi Țurcașiu de la emisiunea "Ba da, ba nu" din anii '90

Emisiunea „Ba da, ba nu” a fost una dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din anii ’90, mai ales de copii. Clovnul Hapciu a rămas o amintire pentru fani. Ulterior, actrița care era alături de Dan Bittman și Anca Țurcașiu, s-a retras din lumina reflectoarelor, iar acum este o bunicuță împlinită.

Clovnul Hapciu este fără doar și poate, unul dintre cele mai de succes personaje din televiziune din anii ’90. Celebra emisiune concurs „Ba da, ba nu” a fost dedicată tinerilor, se întreceau în cele mai interactive și distractive jocuri. Cea care a dat viață rolului este nimeni alta decât Daniela Anencov. După o activitate îndelungată în teatru, Daniela s-a retras din lumina reflectoarelor și trăiește o viață discretă la Paris.

Îl mai știi pe clovnul Hapciu? Cum arată acum fosta colegă a lui Dan Bittman și a Ancăi Țurcașiu de la emisiunea
Îl mai știi pe clovnul Hapciu? Cum arată acum fosta colegă a lui Dan Bittman și a Ancăi Țurcașiu de la emisiunea „Ba da, ba nu” din anii ’90

Cum arată acum Daniela Anencov

Actrița a fost apreciată de public datorită carismei și energiei de care a dat dovadă. Pe lângă rolul care a făcut-o cunoscută, Daniela Anencov a mai jucat alături de păpușa celebră Așchiuță, în emisiunea „Daniela și Așchiuță”.  Acum trei luni, fosta artistă a împlinit vârsta de 84 de ani și se menține în formă. După mulți ani în care a bucurat inimile copiilor cu prezența sa, aceasta s-a retras din viața publică și s-a dedicat familiei. Acum, este o bunicuță mândră de nepoții ei și îi încântă în continuare, așa cum făcea cu tinerii de la acea vreme.

În anul 2018, Marina Almășan, a avut onoarea să o cunoască pe cea care i-a fost idol în copilărie. Atunci, femeia s-a dus în Franța, acolo unde avea o filmare și s-a întâlnit cu Daniela Anencov. Cele două au vorbit, iar prezentatoarea TV a povestit mai multe despre ea. În acea perioadă a mărturisit că Daniela făcea naveta între Paris și New York, pentru a fi alături de toți nepoții. De asemenea, a mai explicat că se bucură de o mulțime de prieteni și amintiri pe care și le-a creat în decursul anilor.

Acum Daniela e o bunicuță respectabilă, tonică și spumoasă, care face naveta între nepoții săi, împrăștiați pe două continente: la Paris – fiul Andreei, față cea mare a Danielei și, respectiv, la New York, unde o întâmpină, în fiecare an, nici mai mult nici mai puțin decât 3 nepoți, de la Alexana, fata să cea mică. În rest – dacă mai ramâne vreun rest! – Daniela se bucură de micul său Paris de acasă, unde are o mulțime de prieteni și, firește, de amintiri, a povestit Marina Almășan.

VEZI ȘI: Ce mai face Fefe din „Inimă de Țigan”. Cum mai arată Adina Galupa și la ce proiect lucrează acum

Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic din căsnicia cu Anna Szeles. Unde locuiește Dani Piersic

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului de eliminare
Știri
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului…
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Știri
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu...
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni pentru Cosa Nostra. Ce au descoperit anchetatorii români
Gandul.ro
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Adevarul
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni pentru Cosa Nostra. Ce au descoperit anchetatorii români
Gandul.ro
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul ...
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului de eliminare
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Ce afacere modestă are tatăl lui Federico Dimarco, vedeta lui Cristi Chivu la Inter. „Este o tradiție ...
Ce afacere modestă are tatăl lui Federico Dimarco, vedeta lui Cristi Chivu la Inter. „Este o tradiție la care ținem foarte mult”
Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține ...
Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține relația puternică
Câți bani a primit descalificata Delia Salchievici, din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni ...
Câți bani a primit descalificata Delia Salchievici, din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni de Desafio: Aventura
TEST IQ | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în maximum 5 secunde
TEST IQ | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în maximum 5 secunde
Vezi toate știrile