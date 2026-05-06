Îl mai știi pe clovnul Hapciu? Cum arată acum fosta colegă a lui Dan Bittman și a Ancăi Țurcașiu de la emisiunea „Ba da, ba nu” din anii ’90

Emisiunea „Ba da, ba nu” a fost una dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din anii ’90, mai ales de copii. Clovnul Hapciu a rămas o amintire pentru fani. Ulterior, actrița care era alături de Dan Bittman și Anca Țurcașiu, s-a retras din lumina reflectoarelor, iar acum este o bunicuță împlinită.

Clovnul Hapciu este fără doar și poate, unul dintre cele mai de succes personaje din televiziune din anii ’90. Celebra emisiune concurs „Ba da, ba nu” a fost dedicată tinerilor, se întreceau în cele mai interactive și distractive jocuri. Cea care a dat viață rolului este nimeni alta decât Daniela Anencov. După o activitate îndelungată în teatru, Daniela s-a retras din lumina reflectoarelor și trăiește o viață discretă la Paris.

Cum arată acum Daniela Anencov

Actrița a fost apreciată de public datorită carismei și energiei de care a dat dovadă. Pe lângă rolul care a făcut-o cunoscută, Daniela Anencov a mai jucat alături de păpușa celebră Așchiuță, în emisiunea „Daniela și Așchiuță”. Acum trei luni, fosta artistă a împlinit vârsta de 84 de ani și se menține în formă. După mulți ani în care a bucurat inimile copiilor cu prezența sa, aceasta s-a retras din viața publică și s-a dedicat familiei. Acum, este o bunicuță mândră de nepoții ei și îi încântă în continuare, așa cum făcea cu tinerii de la acea vreme.

În anul 2018, Marina Almășan, a avut onoarea să o cunoască pe cea care i-a fost idol în copilărie. Atunci, femeia s-a dus în Franța, acolo unde avea o filmare și s-a întâlnit cu Daniela Anencov. Cele două au vorbit, iar prezentatoarea TV a povestit mai multe despre ea. În acea perioadă a mărturisit că Daniela făcea naveta între Paris și New York, pentru a fi alături de toți nepoții. De asemenea, a mai explicat că se bucură de o mulțime de prieteni și amintiri pe care și le-a creat în decursul anilor.

Acum Daniela e o bunicuță respectabilă, tonică și spumoasă, care face naveta între nepoții săi, împrăștiați pe două continente: la Paris – fiul Andreei, față cea mare a Danielei și, respectiv, la New York, unde o întâmpină, în fiecare an, nici mai mult nici mai puțin decât 3 nepoți, de la Alexana, fata să cea mică. În rest – dacă mai ramâne vreun rest! – Daniela se bucură de micul său Paris de acasă, unde are o mulțime de prieteni și, firește, de amintiri, a povestit Marina Almășan.

VEZI ȘI: Ce mai face Fefe din „Inimă de Țigan”. Cum mai arată Adina Galupa și la ce proiect lucrează acum

Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic din căsnicia cu Anna Szeles. Unde locuiește Dani Piersic