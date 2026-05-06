Moment important la palat: William rupe tăcerea după decizia Regelui Charles

Familia regală britanică este din nou în centrul atenției după o decizie importantă luată de Regele Charles privind statutul Prințesei Eugenie. În același timp, Palatul Buckingham a confirmat o veste importantă din viața acesteia. În acest context, Prințul William a avut prima apariție publică, marcând momentul printr-o vizită în nordul Angliei.

Decizia Regelui Charles privind titlurile regale

Prințul William a apărut în public pentru prima dată după ce Regele Charles a luat o decizie importantă în privința titlului regal al Prințesei Eugenie.

Monarhul ar fi decis ca titlurile regale ale Prințeselor Eugenie și Beatrice să nu fie retrase, în ciuda scandalurilor în care au fost implicați părinții lor, Andrew și Sarah.

Cele două rămân parte a familiei regale, în pofida controverselor legate de familia lor.

Palatul a numit-o pe fiica cea mică a lui Andrew și Sarah „Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie”, pentru a sublinia clar statutul său regal.

Prințesa Eugenie, însărcinată cu al treilea copil

Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, așteaptă al treilea copil împreună, a anunțat Palatul Buckingham, confirmând zvonurile apărute în presa internațională la începutul lunii mai 2026.

„Alteța Sa Regală, Prințesa Eugenie, și domnul Jack Brooksbank sunt încântați să anunțe că așteaptă al treilea lor copil, care urmează să se nască în această vară. August (în vârstă de 5 ani) și Ernest (în vârstă de 2 ani) sunt, de asemenea, foarte entuziasmați că vor avea un nou frate sau o nouă soră în familie. Majestatea Sa Regele a fost informat și este încântat de această veste”, a transmis Palatul Buckingham.

Zvonurile privind sarcina au apărut după ce prințesa, în vârstă de 36 de ani, a fost văzută în public cu o burtică de gravidă, însă confirmarea oficială a venit abia ulterior.

Prințesa a făcut anunțul și pe contul său de Instagram:

„Baby Brooksbank vine în 2026! Copiii sunt foarte entuziasmați să primească un nou frățior sau o nouă surioară în familie”.

Ce se știe despre familie și succesiune

Prințesa Eugenie are deja doi fii, August, născut în februarie 2021, și Ernest, născut în mai 2023. Cel de-al treilea copil urmează să se nască în vara anului 2026.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, copilul nu va purta titlul de „Alteță Regală” și va ocupa locul 15 în linia de succesiune la tron.

Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank s-au căsătorit în octombrie 2018 și își împart viața între Portugalia și reședința Ivy Cottage din incinta Kensington Palace.

Prima apariție a Prințului William după anunț

În acest context, Prințul William a călătorit marți în North Yorkshire pentru a evidenția comunitățile rurale și eforturile acestora în direcția sustenabilității mediului.

La o fermă de familie din Swaledale, viitorul rege a petrecut timp alături de lucrători agricoli din zonă, explorând experiențele acestora în gestionarea fermelor de familie transmise din generație în generație.

De asemenea, s-a întâlnit cu un grup de tineri fermieri, care sunt și părinți, pentru a discuta despre modul în care se adaptează presiunilor contemporane din industrie.

Mesaj transmis de la fața locului

Ulterior, Palatul Kensington a publicat un videoclip în care Prințul William spune:

„Am luat prăjituri de la Dales Bike Centre din Reeth. Un loc foarte îndrăgit, care sprijină cicliștii și comunitatea în general, centrul a devenit o oprire populară pentru cei care traversează Yorkshire Dales cu bicicleta!”

