Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Meghan Markle, catalogată drept „terorist american” după vizita Regelui Charles în America. Ținta glumelor la „Saturday Night Live”!

Meghan Markle, catalogată drept „terorist american” după vizita Regelui Charles în America. Ținta glumelor la „Saturday Night Live”!

De: Irina Maria Daniela 04/05/2026 | 07:20
Meghan Markle, catalogată drept „terorist american” după vizita Regelui Charles în America. Ținta glumelor la „Saturday Night Live”!
Meghan Markle, catalogată drept „terorist american” după vizita Regelui Charles în America. Sursa foto: Profimedia

Meghan Markle, soția Prințului Harry, a fost ironizată dur în emisiunea „Saturday Night Live” de la NBC, în contextul vizitei Regelui Charles în SUA. Atât ea, cât și fiul Reginei Elisabeta a II-a, au fost ținta unei glume catalogate „extrem de dură” făcută de moderatorii emisiunii. Află mai multe detalii în continuare!

Meghan Markle a fost catalogată drept „teroristă” în timpul unui moment controversat al emisiunii „Saturday Night Live”. Gluma a fost făcută în contextul recentei vizite a monarhului în America, unde s-a întâlnit cu președintele Donald Trump.

Primarul din New York, ironizat la TV

În cadrul ediției, vizita Regelui Charles și a Reginei Camilla a devenit subiect de ironii. Dar nici celebra Meghan Markle, fosta actriță din serialul „Suits” nu a fost iertată. Gazda Michael Che a comentat întâlnirea regelui cu primarul din New York, Zohran Mamdani.

„Sunt surprins că nu l-a luat pe Mamdani înapoi în Anglia cu el, pentru că este o comoară indiană”, a spus aceasta.

Ironia usturătoare vine în contextul declarațiilor făcute de primar, care i-a cerut regelui să îi returneze diamantul Koh-i-Noor, confiscat de Compania Britanică a Indiilor de Est.

Meghan Markle, catalogată drept „teroristă”

Se pare că nici cuplul Meghan Markle-Prințul Harry nu a scăpat de ironiile emisiunii. Colin Jost a mărturisit că vizita Regelui Charles ar fi fost un pretext bun pentru „a negocia eliberarea unui ostatic britanic ținut de un terorist american.”

Pentru ca toți să își dea seama că este vorba despre fostul cuplu regal, în timpul glumei a fost publicată pe ecran o poză cu cei doi soți.

Și, ca meniul să fie complet, moderatorii nu au ratat ocazia să facă o altă glumă la adresa relației lui Donald Trump cu Andrew Mountbatten-Windsor. Ironiile vin în contextul documentelor publicate din dosarul Epstein.

Regele Charles, vizită oficială în SUA

Recent, regele și soția sau au fost prezenți în America, în cadrul unui turneu de 4 zile care a marcat 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Donald Trump l-a numit pe Charles „cel mai mare rege, în opinia mea”, la finalul vizitei de stat.

„Oameni cu adevărat extraordinari. Avem nevoie de mai mulți oameni ca ei în țara noastră”, a mai spus Donald Trump despre Regele Charles și Regina Camilla.

„Nu este o competiție între rege și guvern. Regele este acolo pentru a sprijini guvernul, pentru a-l ajuta. Vizita a fost realizată, desigur, la cererea guvernului”, a spus un consilier regal despre vizita oficială, potrivit BBC.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump, replici acide la adresa lui Meghan Markle. Ce a putut spune despre soția Prințului Harry

Derapajul Prințului Harry din Ucraina îl va costa scump! Fanii sunt furioși: „Nu mai suporți statutul redus? Ai rămas fără bani?”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură condiție de către soție
Showbiz internațional
A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură…
Este însărcinată, după 3 încercări eșuate de fertilizare in vitro! Cântăreața a făcut marele anunț
Showbiz internațional
Este însărcinată, după 3 încercări eșuate de fertilizare in vitro! Cântăreața a făcut marele anunț
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru...
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
Gandul.ro
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta Morților
Digi 24
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în...
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul...
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor iPhone
go4it.ro
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor...
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
Gandul.ro
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de personalitate | În această poză apar 3 umbrele. Alege una dintre ele și vei afla care e scopul ...
Test de personalitate | În această poză apar 3 umbrele. Alege una dintre ele și vei afla care e scopul tău în viață, de fapt
De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul cu Chindia Târgoviște. Ce boală a invocat fotbalistul
De ce și-a reziliat Stiven Plaza contractul cu Chindia Târgoviște. Ce boală a invocat fotbalistul
A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură ...
A amânat divorțul, deși l-a prins cu o altă femeie! Antrenorului de fotbal i s-a impus o singură condiție de către soție
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă doar 16.99 lei, începând de astăzi
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă doar 16.99 lei, începând de astăzi
Decizie istorică în China. O instanță a decis că oamenii nu pot fi concediați pentru a fi înlocuiți ...
Decizie istorică în China. O instanță a decis că oamenii nu pot fi concediați pentru a fi înlocuiți cu inteligența artificială
BANC | Bulă, Bubulina și concediul de vară?
BANC | Bulă, Bubulina și concediul de vară?
Vezi toate știrile