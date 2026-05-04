Meghan Markle, catalogată drept „terorist american” după vizita Regelui Charles în America. Ținta glumelor la „Saturday Night Live”!

Meghan Markle, soția Prințului Harry, a fost ironizată dur în emisiunea „Saturday Night Live” de la NBC, în contextul vizitei Regelui Charles în SUA. Atât ea, cât și fiul Reginei Elisabeta a II-a, au fost ținta unei glume catalogate „extrem de dură” făcută de moderatorii emisiunii. Află mai multe detalii în continuare!

Meghan Markle a fost catalogată drept „teroristă” în timpul unui moment controversat al emisiunii „Saturday Night Live”. Gluma a fost făcută în contextul recentei vizite a monarhului în America, unde s-a întâlnit cu președintele Donald Trump.

Primarul din New York, ironizat la TV

În cadrul ediției, vizita Regelui Charles și a Reginei Camilla a devenit subiect de ironii. Dar nici celebra Meghan Markle, fosta actriță din serialul „Suits” nu a fost iertată. Gazda Michael Che a comentat întâlnirea regelui cu primarul din New York, Zohran Mamdani.

„Sunt surprins că nu l-a luat pe Mamdani înapoi în Anglia cu el, pentru că este o comoară indiană”, a spus aceasta.

Ironia usturătoare vine în contextul declarațiilor făcute de primar, care i-a cerut regelui să îi returneze diamantul Koh-i-Noor, confiscat de Compania Britanică a Indiilor de Est.

Meghan Markle, catalogată drept „teroristă”

Se pare că nici cuplul Meghan Markle-Prințul Harry nu a scăpat de ironiile emisiunii. Colin Jost a mărturisit că vizita Regelui Charles ar fi fost un pretext bun pentru „a negocia eliberarea unui ostatic britanic ținut de un terorist american.”

Pentru ca toți să își dea seama că este vorba despre fostul cuplu regal, în timpul glumei a fost publicată pe ecran o poză cu cei doi soți.

Și, ca meniul să fie complet, moderatorii nu au ratat ocazia să facă o altă glumă la adresa relației lui Donald Trump cu Andrew Mountbatten-Windsor. Ironiile vin în contextul documentelor publicate din dosarul Epstein.

Regele Charles, vizită oficială în SUA

Recent, regele și soția sau au fost prezenți în America, în cadrul unui turneu de 4 zile care a marcat 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Donald Trump l-a numit pe Charles „cel mai mare rege, în opinia mea”, la finalul vizitei de stat.

„Oameni cu adevărat extraordinari. Avem nevoie de mai mulți oameni ca ei în țara noastră”, a mai spus Donald Trump despre Regele Charles și Regina Camilla. „Nu este o competiție între rege și guvern. Regele este acolo pentru a sprijini guvernul, pentru a-l ajuta. Vizita a fost realizată, desigur, la cererea guvernului”, a spus un consilier regal despre vizita oficială, potrivit BBC.

