Donald Trump, replici acide la adresa lui Meghan Markle. Ce a putut spune despre soția Prințului Harry

De: Andreea Stăncescu 02/05/2026 | 19:49
Donald Trump a lansat din nou replici acide la adresa lui Meghan Markle, într-o discuție recentă despre familia regală britanică, în timp ce nu a ezitat să o laude pe Kate Middleton. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu autorul regal Robert Hardman, chiar în Biroul Oval.

Donald Trump este cunoscut pentru declarațiile sale directe și controversate. Se pare că nici familia regală britanică nu a scăpat de „ochiul” său critic, căci liderul american a fost acid în replici la adresa lui Meghan Markle.

Ce a spus Donald Trump despre Meghan Markle

Potrivit relatărilor, conversația a pornit de la o biografie dedicată regretatei Regina Elisabeta a II-a, însă a ajuns rapid la actualii membri ai familiei regale. Trump a vorbit în termeni pozitivi despre Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, dar și despre Prințul William, despre care a spus: „Va fi un rege bun, nu-i așa? E un tip grozav, îmi place de el.”

Tonul s-a schimbat însă când discuția a ajuns la Prințul Harry și soția sa. Trump a comentat ironic situația acestuia, întrebând dacă Harry ar putea reveni în familia regală, iar apoi a adăugat: „Prea multe lucruri, cred… soția lui. Doamne, ce i-a făcut tipului ăstuia.”

În plus, fostul lider american a sugerat că Meghan Markle ar fi fost eclipsată de popularitatea lui Kate Middleton, afirmând: „Cred că a fost lăsată în umbră de soția lui William.”

În contrast, Donald Trump a avut doar cuvinte de apreciere pentru Prințesa de Wales: „Este extraordinară. A fost bolnavă, oamenii au spus lucruri nebune despre ea și totuși a fost atât de curajoasă.”

Declarațiile vin la scurt timp după o altă remarcă ironică făcută de Donald Trump către Regele Charles, când ar fi glumit pe seama lui Harry: „Nu-l puteți lua înapoi?”

 

CITEȘTE ȘI: Gestul neașteptat făcut de Donald Trump la finalul vizitei Regelui Charles. „Regele și regina m-au convins să fac asta fără să mi-o ceară”

Cuplul princiar marchează 15 ani de căsnicie. Fotografia care a emoționat lumea: William și Kate, alături de copii

Tragedie în fotbalul românesc. Tatăl unui jucător s-a stins în parcarea stadionului
Știri
Tragedie în fotbalul românesc. Tatăl unui jucător s-a stins în parcarea stadionului
Lucian Popa, de nerecunoscut după Survivor. S-a tuns după 4 luni: „Arăt ca un om normal”
Știri
Lucian Popa, de nerecunoscut după Survivor. S-a tuns după 4 luni: „Arăt ca un om normal”
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori...
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi a murit
Prosport.ro
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi a murit
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Click.ro
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR,...
Tragedie în fotbalul românesc. Tatăl unui jucător s-a stins în parcarea stadionului
Tragedie în fotbalul românesc. Tatăl unui jucător s-a stins în parcarea stadionului
Lucian Popa, de nerecunoscut după Survivor. S-a tuns după 4 luni: „Arăt ca un om normal”
Lucian Popa, de nerecunoscut după Survivor. S-a tuns după 4 luni: „Arăt ca un om normal”
Andreea Mantea a ajuns în faliment! Vedeta de la Kanal D, investigată pentru datorii de peste 1 milion ...
Andreea Mantea a ajuns în faliment! Vedeta de la Kanal D, investigată pentru datorii de peste 1 milion de lei
Lidia Fecioru explică ce greșeli îți golesc portofelul. Ce nu trebuie să ții niciodată în el: ...
Lidia Fecioru explică ce greșeli îți golesc portofelul. Ce nu trebuie să ții niciodată în el: „Chestia asta aduce tot timpul bani de niciunde”
Ispita Teo o ironizează pe Ella Vișan după ce s-ar fi despărțit de Răzvan Kovacs: „Mai bine fugeați”
Ispita Teo o ironizează pe Ella Vișan după ce s-ar fi despărțit de Răzvan Kovacs: „Mai bine fugeați”
Un bărbat de 58 de ani a fost găsit mort după ce a ieșit din spital. Polițiștii au deschis o anchetă
Un bărbat de 58 de ani a fost găsit mort după ce a ieșit din spital. Polițiștii au deschis o anchetă
Vezi toate știrile