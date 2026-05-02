Donald Trump, replici acide la adresa lui Meghan Markle. Ce a putut spune despre soția Prințului Harry

Donald Trump a lansat din nou replici acide la adresa lui Meghan Markle, într-o discuție recentă despre familia regală britanică, în timp ce nu a ezitat să o laude pe Kate Middleton. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu autorul regal Robert Hardman, chiar în Biroul Oval.

Donald Trump este cunoscut pentru declarațiile sale directe și controversate. Se pare că nici familia regală britanică nu a scăpat de „ochiul” său critic, căci liderul american a fost acid în replici la adresa lui Meghan Markle.

Ce a spus Donald Trump despre Meghan Markle

Potrivit relatărilor, conversația a pornit de la o biografie dedicată regretatei Regina Elisabeta a II-a, însă a ajuns rapid la actualii membri ai familiei regale. Trump a vorbit în termeni pozitivi despre Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, dar și despre Prințul William, despre care a spus: „Va fi un rege bun, nu-i așa? E un tip grozav, îmi place de el.”

Tonul s-a schimbat însă când discuția a ajuns la Prințul Harry și soția sa. Trump a comentat ironic situația acestuia, întrebând dacă Harry ar putea reveni în familia regală, iar apoi a adăugat: „Prea multe lucruri, cred… soția lui. Doamne, ce i-a făcut tipului ăstuia.”

În plus, fostul lider american a sugerat că Meghan Markle ar fi fost eclipsată de popularitatea lui Kate Middleton, afirmând: „Cred că a fost lăsată în umbră de soția lui William.”

În contrast, Donald Trump a avut doar cuvinte de apreciere pentru Prințesa de Wales: „Este extraordinară. A fost bolnavă, oamenii au spus lucruri nebune despre ea și totuși a fost atât de curajoasă.”

Declarațiile vin la scurt timp după o altă remarcă ironică făcută de Donald Trump către Regele Charles, când ar fi glumit pe seama lui Harry: „Nu-l puteți lua înapoi?”

