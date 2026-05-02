Un bărbat de 58 de ani a fost găsit mort după ce a ieșit din spital. Polițiștii au deschis o anchetă

De: Andreea Stăncescu 02/05/2026 | 18:53
Un bărbat a murit după ce a plecat din spital / Sursa foto: Freepik

Caz tragic în Târgu Mureș, unde dispariția unui pacient internat într-o unitate medicală s-a încheiat cu un deznodământ dureros. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, plecase din spital fără acordul cadrelor medicale, iar la scurt timp au fost demarate căutări. Din păcate, acesta a fost găsit decedat, o zi mai târziu. 

Autoritățile au fost alertate încă de vineri, după ce s-a constatat că pacientul, identificat ca Viorel Gabor, plecase voluntar din spitalul situat pe strada Gheorghe Marinescu. La momentul dispariției, acesta era îmbrăcat în pijamale, fapt care a ridicat semne de îngrijorare și a determinat mobilizarea echipelor de intervenție pentru a-l găsi cât mai rapid.

Sursa foto: Pixabay

Bărbatul nu a putut fi salvat

Din păcate, eforturile s-au încheiat tragic, bărbatul fiind descoperit decedat în cursul zilei de sâmbătă. Polițiștii nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele exacte ale decesului, însă au transmis un apel important către public și mass-media privind modul în care astfel de cazuri sunt prezentate.

Reprezentanții IPJ Mureș subliniază că expunerea repetată la informații sensibile poate avea efecte negative asupra persoanelor vulnerabile din punct de vedere emoțional. În acest sens, aceștia recomandă o abordare responsabilă și echilibrată atunci când sunt discutate astfel de situații.

Totodată, autoritățile încurajează persoanele care trec prin momente dificile sau se confruntă cu probleme emoționale să caute sprijin specializat. Fie că este vorba despre consiliere psihologică sau despre sprijin din partea familiei și prietenilor, ajutorul poate face o diferență esențială în depășirea unor astfel de momente.

„Având în vedere natura cazului, atragem atenţia asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situaţii poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiştii subliniază că expunerea repetată la astfel de informaţii poate creşte riscul de comportamente similare”, a anunțat IPJ Mureş

CITEȘTE ȘI: Scene dramatice într-un cartier din Rahova! Un ucrainean s-a prăbușit de la etajul cinci

Vecinii tânărului care s-a stins în fața tatălui fac dezvăluiri: ”Cred că avea ceva”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ispita Teo o ironizează pe Ella Vișan după ce s-ar fi despărțit de Răzvan Kovacs: „Mai bine fugeați”
Știri
Ispita Teo o ironizează pe Ella Vișan după ce s-ar fi despărțit de Răzvan Kovacs: „Mai bine fugeați”
Doliu în lumea filmului. Actrița pe care o vedeai la Pro TV a murit
Știri
Doliu în lumea filmului. Actrița pe care o vedeai la Pro TV a murit
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori...
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat...
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Click.ro
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ispita Teo o ironizează pe Ella Vișan după ce s-ar fi despărțit de Răzvan Kovacs: „Mai bine fugeați”
Ispita Teo o ironizează pe Ella Vișan după ce s-ar fi despărțit de Răzvan Kovacs: „Mai bine fugeați”
Doliu în lumea filmului. Actrița pe care o vedeai la Pro TV a murit
Doliu în lumea filmului. Actrița pe care o vedeai la Pro TV a murit
Ce a difuzat Pro TV în locul emisiunii Românii au Talent, după ce a fost scoasă din grilă
Ce a difuzat Pro TV în locul emisiunii Românii au Talent, după ce a fost scoasă din grilă
S-a strigat catalogul la Nuba! Foxie Fox a bifat prezența cu toată brigada calificată
S-a strigat catalogul la Nuba! Foxie Fox a bifat prezența cu toată brigada calificată
Ce tarife de vizitare sunt la Cazinoul din Constanța? Faleza a devenit neîncăpătoare
Ce tarife de vizitare sunt la Cazinoul din Constanța? Faleza a devenit neîncăpătoare
Raed Arafat, prima reacție după moartea pompierului Dan Colniceanu. Avea 35 de ani
Raed Arafat, prima reacție după moartea pompierului Dan Colniceanu. Avea 35 de ani
Vezi toate știrile