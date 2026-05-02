Un bărbat de 58 de ani a fost găsit mort după ce a ieșit din spital. Polițiștii au deschis o anchetă

Caz tragic în Târgu Mureș, unde dispariția unui pacient internat într-o unitate medicală s-a încheiat cu un deznodământ dureros. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, plecase din spital fără acordul cadrelor medicale, iar la scurt timp au fost demarate căutări. Din păcate, acesta a fost găsit decedat, o zi mai târziu.

Autoritățile au fost alertate încă de vineri, după ce s-a constatat că pacientul, identificat ca Viorel Gabor, plecase voluntar din spitalul situat pe strada Gheorghe Marinescu. La momentul dispariției, acesta era îmbrăcat în pijamale, fapt care a ridicat semne de îngrijorare și a determinat mobilizarea echipelor de intervenție pentru a-l găsi cât mai rapid.

Bărbatul nu a putut fi salvat

Din păcate, eforturile s-au încheiat tragic, bărbatul fiind descoperit decedat în cursul zilei de sâmbătă. Polițiștii nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele exacte ale decesului, însă au transmis un apel important către public și mass-media privind modul în care astfel de cazuri sunt prezentate.

Reprezentanții IPJ Mureș subliniază că expunerea repetată la informații sensibile poate avea efecte negative asupra persoanelor vulnerabile din punct de vedere emoțional. În acest sens, aceștia recomandă o abordare responsabilă și echilibrată atunci când sunt discutate astfel de situații.

Totodată, autoritățile încurajează persoanele care trec prin momente dificile sau se confruntă cu probleme emoționale să caute sprijin specializat. Fie că este vorba despre consiliere psihologică sau despre sprijin din partea familiei și prietenilor, ajutorul poate face o diferență esențială în depășirea unor astfel de momente.

„Având în vedere natura cazului, atragem atenţia asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situaţii poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiştii subliniază că expunerea repetată la astfel de informaţii poate creşte riscul de comportamente similare”, a anunțat IPJ Mureş

