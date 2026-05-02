Scene dramatice într-un cartier din Rahova! Un ucrainean s-a prăbușit de la etajul cinci

Un incident grav a avut loc într-un complex rezidențial din zona Rahova, unde un bărbat de origine ucraineană a căzut de la etajul cinci al unui imobil. Evenimentul a mobilizat rapid echipajele de intervenție, iar victima a fost găsită în viață la scurt timp după impact și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor preliminare, în momentul producerii incidentului, în apartament s-ar fi aflat mai multe persoane. Acestea dormeau, iar bărbatul ar fi fost singurul care s-a ridicat în timpul nopții. Din primele date neconfirmate oficial, acesta s-ar fi îndreptat către fereastra locuinței, însă împrejurările exacte care au dus la cădere nu sunt, la acest moment, stabilite de autorități.

Un ucrainean a căzut de la etajul 5 în Rahova

Martorii aflați în zonă au relatat că momentul impactului a fost precedat de zgomote puternice, printre care și sunetul unei alarme auto. Imediat după aceea, au fost auzite strigăte, iar ulterior mai multe persoane au observat că un bărbat se afla pe sol, în stare gravă. Există indicii că acesta ar fi căzut inițial pe un autoturism parcat în apropierea clădirii, fapt care ar fi putut reduce într-o oarecare măsură forța impactului final cu solul.

La scurt timp după sesizare, zona a fost împânzită de forțe de ordine și echipaje medicale. Două echipaje de poliție au ajuns primele la fața locului, urmate de o ambulanță. Intervenția rapidă a fost esențială, având în vedere că victima prezenta răni grave și ar fi pierdut o cantitate semnificativă de sânge. Personalul medical a acordat îngrijiri de urgență chiar la fața locului, după care bărbatul a fost stabilizat parțial și transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs incidentul. În acest moment sunt analizate mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea unui accident sau a unei acțiuni intenționate. Polițiștii urmează să reconstituie secvențele evenimentelor și să stabilească dacă au existat factori care au contribuit la producerea căderii.

