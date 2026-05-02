Aproape un milion de pensionari români pot pierde 2.300 lei la pensie. Cine se încadrează

Veste proastă pentru pensionarii români. Aproape un milion dintre ei ar putea pierde 2.300 de lei. Acest lucru vine în urma proiectului de lege care interzice cumularea salariului cu pensia. Mulți pensionari nemulțumiți anunță că vor ieși în stradă.

O anumită categorie de pensionari ar putea primi mai puțini bani lunar. În această situație se află sute de mii de pensionari. Guvernul discută de mult proiectul de lege care interzice cumularea salariului cu pensiile și au existat mai multe variante. În toate variantele a existat un numitor comun. Acum, legea va fi trimisă la aprobare, iar asta îi nemulțumește pe români. Din acest motiv, mulți dintre ei sunt gata să protesteze.

Categoria de pensionari care rămâne fără 2.300 de lei la pensie

Guvernul vrea să dezbată această lege, așadar va fi trimisă la aprobare. În trecut s-a mai discutat despre posibilitățile pe care ar urma să le ia în calcul și toate variantele aveau un numitor comun, adică pensionarul de la buget ar putea munci în continuare la stat dacă renunță la 85% din pensie. Mai exact, un angajat putea să rămână să muncească la stat și ar fi încasat salariul la care s-ar fi adăugat 15% din pensie. De asemenea, un lucru important de menționat este că inițial, propunerea viza toți bugetarii.

Ei bine, lucrurile s-au schimbat, iar profesorii și medicii ar fi fost exceptați. Astfel, în ultima formă discutată, oficialii au spus că se va aplica doar celor care au pensii speciale. Totuși, recent, Sindicatul Polițiștilor a anunțat interzicerea cumului de pensie cu salariul și pentru militari și polițiști.

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România își exprimă dezacordul ferm față de noile propuneri legislative care vizează limitarea dreptului de cumul al pensiei militare cu salariul și, în special, față de sancțiunea pecuniară de reducere a cuantumului pensiei cu 85%, dacă vrei să muncești pentru statul român, a anunțat sindicatul.

De aceea, militarii sunt nemulțumiți de situație și sunt gata să iasă în stradă pentru a protesta. Unele surse spun că este posibil ca în final interzicerea cumului să fie extinsă și către profesori și medici, adică tuturor bugetarilor. Cu toate acestea, oficialii nu au oferit nicio clarificare până în prezent.

VEZI ȘI: Când intră pensiile în mai 2026, de fapt. Data exactă la care intră banii pe card

Lovitură pentru pensionari! Plățile din luna mai vor întârzia din cauza zilelor libere