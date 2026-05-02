Acasă » Știri »

Aproape un milion de pensionari români pot pierde 2.300 lei la pensie. Cine se încadrează

De: Denisa Crăciun 02/05/2026 | 13:08
Veste proastă pentru pensionarii români. Aproape un milion dintre ei ar putea pierde 2.300 de lei. Acest lucru vine în urma proiectului de lege care interzice cumularea salariului cu pensia. Mulți pensionari nemulțumiți anunță că vor ieși în stradă.

O anumită categorie de pensionari ar putea primi mai puțini bani lunar. În această situație se află sute de mii de pensionari. Guvernul discută de mult proiectul de lege care interzice cumularea salariului cu pensiile și au existat mai multe variante. În toate variantele a existat un numitor comun. Acum, legea va fi trimisă la aprobare, iar asta îi nemulțumește pe români. Din acest motiv, mulți dintre ei sunt gata să protesteze.

Categoria de pensionari care rămâne fără 2.300 de lei la pensie

Guvernul vrea să dezbată această lege, așadar va fi trimisă la aprobare. În trecut s-a mai discutat despre posibilitățile pe care ar urma să le ia în calcul și toate variantele aveau un numitor comun, adică pensionarul de la buget ar putea munci în continuare la stat dacă renunță la 85% din pensie. Mai exact, un angajat putea să rămână să muncească la stat și ar fi încasat salariul la care s-ar fi adăugat 15% din pensie. De asemenea, un lucru important de menționat este că inițial, propunerea viza toți bugetarii.

Ei bine, lucrurile s-au schimbat, iar profesorii și medicii ar fi fost exceptați. Astfel, în ultima formă discutată, oficialii au spus că se va aplica doar celor care au pensii speciale. Totuși, recent, Sindicatul Polițiștilor a anunțat interzicerea cumului de pensie cu salariul și pentru militari și polițiști.

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România își exprimă dezacordul ferm față de noile propuneri legislative care vizează limitarea dreptului de cumul al pensiei militare cu salariul și, în special, față de sancțiunea pecuniară de reducere a cuantumului pensiei cu 85%, dacă vrei să muncești pentru statul român, a anunțat sindicatul.

De aceea, militarii sunt nemulțumiți de situație și sunt gata să iasă în stradă pentru a protesta. Unele surse spun că este posibil ca în final interzicerea cumului să fie extinsă și către profesori și medici, adică tuturor bugetarilor. Cu toate acestea, oficialii nu au oferit nicio clarificare până în prezent.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Șeful ne-a interzis să mai bem cafea”
BANCUL ZILEI | „Șeful ne-a interzis să mai bem cafea”
Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?
Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?
Cum arată Ianina, mama lui Radu Mazăre Jr? Au petrecut până dimineața, de 1 mai
Cum arată Ianina, mama lui Radu Mazăre Jr? Au petrecut până dimineața, de 1 mai
Incendiu la restaurantul ”La Cocoșatu” din București. Mai mulți oameni au fost evacuați
Incendiu la restaurantul ”La Cocoșatu” din București. Mai mulți oameni au fost evacuați
Cum arată o cameră de 656 lei pe noapte din hotelul Simonei Halep? Ce primești pentru acești bani
Cum arată o cameră de 656 lei pe noapte din hotelul Simonei Halep? Ce primești pentru acești bani
Petruț Rizea a suferit un AVC. Celebrul profesor a trecut prin clipe cumplite: ”M-au doborât toate ...
Petruț Rizea a suferit un AVC. Celebrul profesor a trecut prin clipe cumplite: ”M-au doborât toate zilele în care am luptat”
Vezi toate știrile