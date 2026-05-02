Incendiu la restaurantul ”La Cocoșatu” din București. Mai mulți oameni au fost evacuați

Un tragic eveniment a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai. Un celebru restaurant din nordul Capitalei a fost cuprins de flăcări. Pompierii au intervenit imediat pentru stingerea focului.

Faimosul restaurant La Cocoșatu a fost cuprins de flăcări. Mai multe autospeciale au ajuns la fața locului pentru a opri focul. În interiorul localului se aflau 20 de persoane care au fost imediat evacuate. Specialiștii spun că nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiu la un restaurant din București

Un incident nefericit a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai. Un incendiu s-a produs pe Strada Neagoe Vodă, din nordul Capitalei. Mai exact, acoperișul unui restaurant renumit a fost cuprins de flăcări. Este vorba despre La Cocoșatu. Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-ar putea propaga și la o clădire învecinată.

Pentru stingerea focului au intervenit 8 autospeciale de stingere o autospecială pentru intervenție la înălțime, 2 ambulanțe SMURD și Detașamentul Special de Salvatori. În incinta localului au fost identificate 20 de persoane care au fost rapid evacuate. Niciuna dintre persoanele salvate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, incidentul s-a manifestat pe aproximativ 5 mp la nivelul acoperișului, mai exact la tubulatura de evacuare a fumului, și a fost localizat de pompieri. Totodată, ISU va retrage din dispozitiv 3 autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.

