Incendiu la restaurantul ”La Cocoșatu” din București. Mai mulți oameni au fost evacuați

De: Denisa Crăciun 02/05/2026 | 12:22
Incendiu restaurant Bucuești Foto: Profimedia

Un tragic eveniment a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai. Un celebru restaurant din nordul Capitalei a fost cuprins de flăcări. Pompierii au intervenit imediat pentru stingerea focului.

Faimosul restaurant La Cocoșatu a fost cuprins de flăcări. Mai multe autospeciale au ajuns la fața locului pentru a opri focul. În interiorul localului se aflau 20 de persoane care au fost imediat evacuate. Specialiștii spun că nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiu la un restaurant din București

Un incident nefericit a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai. Un incendiu s-a produs pe Strada Neagoe Vodă, din nordul Capitalei. Mai exact, acoperișul unui restaurant renumit a fost cuprins de flăcări. Este vorba despre La Cocoșatu. Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-ar putea propaga și la o clădire învecinată.

Pentru stingerea focului au intervenit 8 autospeciale de stingere o autospecială pentru intervenție la înălțime, 2 ambulanțe SMURD și Detașamentul Special de Salvatori. În incinta localului au fost identificate 20 de persoane care au fost rapid evacuate. Niciuna dintre persoanele salvate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, incidentul s-a manifestat pe aproximativ 5 mp la nivelul acoperișului, mai exact la tubulatura de evacuare a fumului, și a fost localizat de pompieri. Totodată, ISU va retrage din dispozitiv 3 autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.

VEZI ȘI: Un preot din Onești a murit, după ce casa i-a luat foc. Soția a ajuns la spital cu atac de panică

În ce stare se află victimele incendiului violent din Constanța? 9 persoane, transportate la spital după ce s-a activat Planul Roșu

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aproape un milion de pensionari români pot pierde 2.300 lei la pensie. Cine se încadrează
Știri
Aproape un milion de pensionari români pot pierde 2.300 lei la pensie. Cine se încadrează
Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?
Știri
Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?
Un senator i-a scris Oanei Gheorghiu o poezie
Mediafax
Un senator i-a scris Oanei Gheorghiu o poezie
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde...
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu...
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
Mediafax
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care rivalizează cu cele ale vedetelor de la Hollywood
Click.ro
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care...
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate,...
